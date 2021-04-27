Кто победил в первом казахстанском республиканском конкурсе проектов старшеклассников о воде

Первый казахстанский республиканский конкурс проектов старшеклассников о воде состоялся с 19 по 23 апреля. Конкурс был организован Международной школой «Мирас» г. Алматы и Фондом образования Нурсултана Назарбаева при содействии Стокгольмского международного института воды, Stockholm International Water Institute.

В конкурсе принимали участие 23 проекта из 17 школ республики из городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырау, Павлодар, Семей, Петропавловск и села Карой Балхашского района Алматинской области.

Этот конкурс — национальный этап престижного международного конкурса Stockholm Junior Water Prize, который проводится под патронажем Ее Королевского Высочества кронпринцессы Швеции Виктории и с 1997 года ежегодно собирает тысячи участников из более 30 стран мира.





Казахстан относится к средневысокому уровню водного стресса, поэтому так важно, чтобы каждый гражданин нашей страны знал и понимал ценность этого ресурса и бережно к нему относился!

Казахстанский республиканский конкурс проектов старшеклассников о воде, который в Казахстане проводился впервые, стал своеобразным радаром, высветившим те вопросы, с которыми Казахстан может столкнуться в ближайшем будущем из-за приближающегося дефицита водных ресурсов. Особенно радостно, что об этой проблеме говорят дети. Под руководством своих педагогов и научных руководителей они исследуют проблемы устойчивого водопользования и поддержания биологического разнообразия водных ресурсов нашей республике.

Конкурс поддержали: генеральный партнер ТОО «Казфосфат», а также Всемирный фонд дикой природы WWF, Казахстанско-Британский технический университет, Казахстанско-Немецкий университет, Международный университет информационных технологий. Победителей конкурса определило независимое авторитетное жюри, в состав которого вошли эксперты в области экологии, химии, физики, биотехнологии из Казахстанско-Британского технического университета и кафедры ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами в Центральной Азии Казахстанско-Немецкого университета.

Проекты, представленные на конкурсе, отличались как тематикой, так и методами исследования. По мнению членов жюри, было много хороших проектов с практической направленностью, посвященных аква- и гидропонике, капельному поливу, методам очистки загрязнения нефтью, фильтрации воды в домашних условиях. В своих проектах ребята изучали влияние человеческой деятельности на водные ресурсы страны, способы вторичного использования воды и многое другое.

Победителями конкурса стали:

1-е место — Смогулова Томирис с проектом Sustainable protection of water from oil spills, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления, г. Павлодар





2-е место — Сагындык Маргулан и Аргутин Анастас с проектом «Чистая вода в каждый дом», Международная школа Алматы, г. Алматы





3-е место — Ұланқызы Дильназ, Тынымбек Аят, Жанболатқызы Әсел с проектом «Рациональное использование воды на пришкольном участке», ГКУ «Средняя школа Ульгили с дошкольным мини-центром», Алматинская область, Балхашский район, с. Карой.





Победители конкурса получат дипломы и в качестве призов ценную оргтехнику. Все участники конкурса получают сертификаты участника конкурса, памятные подарки и сувениры.

Кроме того, согласно условиям конкурса, победитель удостоен чести представлять Казахстан на Стокгольмском юниорском конкурсе водных проектов, Stockholm Junior Water Prize. Мы желаем Томирис достойно представить проект на международном конкурсе и одержать победу!

Поздравляем всех призеров конкурса с победой, а всем участникам желаем больших успехов в проектной деятельности!





Материал опубликован при поддержке Филиала ОФ «Фонд образования Н.Назарбаева» школа «Мирас».