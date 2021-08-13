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​​​​​​​Кто есть кто: Трэвис Каланик, сооснователь Uber
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Сегодня в 11:43

​​​​​​​Кто есть кто: Трэвис Каланик, сооснователь Uber

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об американском предпринимателе и сооснователе компании Uber.


О карьере


Трэвис Каланик родился в 1976 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Каланик вырос в районе Нортридж, на окраине Лос-Анджелеса и учился в местной школе Гранада-Хиллс.

От матери, работавшей рекламным агентом, ему досталась предприимчивость. Сначала он ходил по домам, предлагая купить ножи Cutco. А в 18 лет он устраивал курсы SAT по подготовке к вступительным экзаменам. Сам он учился в колледже Калифорнийского университета, где изучал компьютерную инженерию. Подружившись с однокурсниками Майклом Тоддом и Винсом Бьюсам, он бросил учебу в 1998 году и вместе с ними с головой ушел в проект Дэна Родригеса по разработке файлообменника Scour.

Через два года компанию ждал громкий скандал, связанный с исками со стороны Американских ассоциаций компаний, звукозаписывающих компаний и Национальной ассоциации музыкальных издателей. Компания оказалась банкротом. В 2001 году Каланик вместе с составом разработчиков Scour открыли оверлейную файлообменную сеть Red Swoosh.

В 2008 году на технологической конференции LeWeb он встретился с Гарретом Кэмпом, основателем StumbleUpon, и там они обсудили идею Uber


После ряда проблем, связанных с юридической, налоговой и финансовой сторонами и ссорой между партнерами, компания была на грани провала. Но Каланику удалось найти решение. И компания Akamai Technologies приобрела Red Swoosh в 2007 году через 6 лет после запуска.

После этого Каланик провел целый год, путешествуя по разным странам. В 2008 году на технологической конференции LeWeb он встретился с Гарретом Кэмпом, основателем StumbleUpon, и там они обсудили идею Uber.

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Через год Каланик, Гаррет Кэмп, Оскар Салазар и Конрад Уилан запустили свой стартап — UberCab, мобильное приложение для вызова личного водителя. Это была первая версия.

В начале 2010 года Кэмп и Каланик начали первые эксперименты с прототипом Uber. Испытания прошли успешно. В том же году Райан Грейвс вошел в состав компании в качестве генерального менеджера. Также в это время UberCab запустился в Сан-Франциско. Ажиотаж после запуска привел к тому, что компании удалось привлечь средства от инвесторов First Round Capital Криса Сакки и Napster Шона Фэннинга.

Через год Uber уже открылся в Нью-Йорке, который сейчас является одним из самых важных городов для компании, и в Париже, который стал первым зарубежным городом для приложения.

В 2012 году в приложении появилась новая опция UberХ, по ней стоимость поездок была на порядок ниже обычной. Так они смогли привлечь массового клиента и увеличить число водителей в приложении.

Через год Uber уже открылся в Нью-Йорке, который сейчас является одним из самых важных городов для компании, и в Париже, который стал первым зарубежным городом для приложения


Каланик с другими основателями попали в список миллиардеров Forbes в 2015 году.

В 2018 году Каланик приобрел стартап CloudKitchens. Они занимаются строительством кухонь, которые сдают в аренду ресторанам с доставкой.

Через год Каланик распродал больше 90% своей доли акций в Uber и покинул совет директоров компании.


Что изменил


Отличие Uber было в том, что в приложении пользователи напрямую могли контактировать с водителями. Пассажир мог заказать машину одним нажатием кнопки или через SMS. Хотя его стоимость и была дороже, но это было удобнее.

Каланик в управлении компанией следовал тактике выигрыша любой ценой, за что часто критиковался. Но это было необходимое условие выживания, так как компании приходилось преодолевать препятствия в виде конкурентов и собственных клонов в крупных городах.

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В 2010 году Каланик стал генеральным директором компании, а Грейвс — генеральным менеджером. И это решение обусловило успех Uber, так как Каланика называют: «безрассудным и высокомерным и прирожденным продавцом».

В 2019 году Каланик привлек огромные суммы для CloudKitchens от инвесторов Саудовской Аравии. До ухода Каланика, это были одни из самых крупных инвесторов Uber. Теперь же CloudKitchens становятся конкурентами UberEats.


Источники: vc.ru, rb.ru, incrussia.ru, wikipedia.org, interfax.ru, kommersant.ru


Цитаты


«Ты должен быть бойцом. Ты должен быть воином. Нужно сжать зубы и продолжать стоять на своем. Если ты не можешь этого делать, не занимайся инновациями. Займись чем-нибудь менее разрушительным»

republic.ru

«Uber — это сервис на стыке стиля жизни и услуг по перевозке»

ictnews.uz

«У технологической компании есть только два выбора: быть частью будущего или сопротивляться ему»

tjournal.ru

«Чтобы случилось волшебство, нужна аналитика»


«Творить волшебство — значит создавать вещи, которые еще никто не видел и которые будут востребованы не только сейчас, но и в будущем»


«Быть предпринимателем значит создавать вещи, которые захватывают людей и их воображение».

apptractor.ru

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