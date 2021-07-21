Кто есть кто: Тим Кук, генеральный директор Apple

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Тиме Куке, Генеральном директоре Apple.





О карьере

Тим Кук родился в городе Мобил, Алабама, США в 1960 году.

Он учился в Обернском университета в Алабаме, получил степень в области промышленного машиностроения, который окончил в 1982 году. Через шесть лет получил степень магистра делового администрирования школы бизнеса Фукуа, университета Дьюка.





Компьютерные технологии увлекли Кука, когда он был еще студентом. Благодаря этому он устроился в IBM и засиживался допоздна в лабораториях. Там Кук вырос до директора подразделения, занимался производством и дистрибуцией персональных компьютеров в Латинской и Северной Америке. В IBM Кук проработал 12 лет.

Он был операционным директором (СОО) в отделе продаж персональных компьютеров компании Intelligent Electronics. Затем работал в Compaq Computer, тогда они не были в составе HP.

В 1998 году Кук устроился в Apple в качестве вице-президента по глобальным операциям. Вначале своей работы Кук занимался продажами, обслуживанием и оказанием технической поддержки, деятельностью на мировом рынке.

Уже в 2007 году его назначили главным директором компании по операциям. Далее он управлял деятельностью компании и занимался организацией поставок, глобальными продажами и поддержкой продуктов на международном уровне.

В 2011 году Кук стал СЕО компании, сменив Стива Джобса. Но он не стал кардинально менять политику компании. Вместо этого, Кук вводил новшества постепенно и осторожно.

В 2014 году Apple купила компанию Beats Electronics, которая производит наушники, и их онлайн-сервис Beats Music.

В 2020 году Apple сделала упор на сервисах подписки — это App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, - и не прогадали.

Что изменил

Кук пришел в Apple и начал работать чуть ли не над обломками — компания переживала кризис. Большинство считало, что их уже закроют.

Кук заключил соглашения с производителями из стран Азии. Как эксперт по логистике, Кук знал наиболее выгодные контакты, чтобы обеспечить поставки устройств. Это была тайваньская компания Foxconn. С ней Кук дружит еще с тех пор, как он работал в Compaq.

Foxconn стали производить всю продукцию для компании, товары производились за пределами США. Но отличие политики Кука было в постоянной связи инженеров с производителями на площадках. Так, продукция полностью соответствовала изначальному замыслу Джобса.





Кук заключал с поставщиками сделки на годы вперед и исключительно на условиях эксклюзивности. Чтобы компания получала детали в разы быстрее конкурентов, и это помогает Apple конкурировать на рынке.

Из особенностей управления Кука стоит выделить и то, что он полностью контролирует расходы компании, исключая появление запасов в складах.

После того, как Кук занял место Генерального директора компании, он переманил в команду лучших специалистов из разных сфер — Анджелу Арендтс из Burberry, Пола Денев из Yves Saint Laurent и других.

Под его руководством компания представила на рынок iPhone (от 6 до 12), iPad Mini, iPad Pro, Apple Watch, Apple TV, AirPods, Apple News и AirStrip.

За тот период, что Кук возглавляет компанию, это с 2011 по 2020 год, прибыль компании увеличилась вдвое.

Цитаты

«Мы совершенно не думаем о деньгах, мы думаем о пользователе»



«Мы всегда делаем то, что считаем правильным — жизненный принцип Apple»





«Думаю, что крупные компании заслуживают пристального внимания. И я считаю, что это не только справедливо, но и важно для той системы, которая существует у нас в Америке. И поэтому я спокойно отношусь к тому, что Apple «помещают под микроскоп», а люди смотрят на нее и исследуют»





«Когда я пришел в Apple в 1998 году, то не мог поверить своей удаче. Я думал, что буду работать бок о бок со Стивом Джобсом на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Но конец всегда приходит внезапно. Одиночество, которое я ощутил, когда мы потеряли Стива, было доказательством того, что нет ничего более вечного и более сильного, чем наше влияние на других»





«Думайте, прежде всего, о том, как вы, получив качественное образование, можете действовать, работать и жить по-другому, исходя из того, что вас окружает. Запечатлейте в вашем сердце то, как в настоящее время проявились действительно важные вещи: здоровье и благополучие близких, устойчивость нашего общества, а также жертвы, принесенные всеми от врачей и до сборщиков мусора, кто посвятил свою жизнь служению людям».