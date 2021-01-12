Кто есть кто: Серик Тульбасов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Серике Тульбасове — казахстанском предпринимателе и председателе совета директоров компании TS Development.







О карьере





Серик Тульбасов — владелец и председатель совета директоров компании TS Development, собственник ТРЦ Dostyk Plaza и Shymkent Plaza, кинотеатров CINEMAX в Алматы и Шымкенте, инвестиционной компании «Коксу Инвест». Также бизнесмену принадлежат финансовые ТОО TS Project Systems, ТОО Start Time и рекламное ТОО Smart Technologies Solutions. Входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.





Серик Карабекович родился 17 сентября 1965 года.

После работал в этом же институте в должности младшего научного сотрудника в мостостроительной лаборатории. Позже поступил в аспирантуру Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В. А. Кучеренко в Москве.

Бизнесом, в частности брокерским, начал заниматься в 1992 году. А в 1997 году стал сооснователем компании TREC, которая в сотрудничестве с американским фондом AIG инвестировала в строительство коттеджного городка Crystal Air Village в предгорных районах Алматы.

С 2002 года компанией Тульбасова были построены фитнес-центр Fidelity, ЖК элит-класса «Аэлита», Bukhar Zhyrau Towers, БЦ «Кен Дала», ТРЦ «Спутник» и Dostyk Plaza в Алматы, Atyrau Plaza в городе Атырау и Shymkent Plaza в Шымкенте.





Источник: forbes.kz, kapital.kz





Что изменил









В начале 2000-х компания TREC, сооснователем которой являлся Серик Тульбасов, привлекла инвестиций на сумму 18 миллионов $. Это был первый опыт привлечения иностранного капитала в строительную индустрию Казахстана.

Серик Тульбасов организовал благотворительный фонд, который в прошлом году оказал финансовую поддержку для борьбы с коронавирусом в Алматы.





Цитаты





«Мне не хотелось бы, чтобы мои дети занимались бизнесом. Я бы предпочел, чтобы они занимались своим любимым делом»





«Воспитание — это когда воспитываешь поступками»

tsd.kz







«В основе любого успеха лежит правильная постановка цели и алгоритм ее достижения»





«По образованию я инженер-строитель, у меня технический склад ума. Я очень структурированный бизнесмен — все расписано по дням, по часам, и есть определенный план действий. Я не люблю хаос. Как только я оказываюсь в хаосе, мне становится страшно. Поэтому я точно знаю, что я буду делать завтра или послезавтра»

hommes.kz

