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Кто есть кто: Серик Тульбасов
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Сегодня в 17:55

Кто есть кто: Серик Тульбасов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Серике Тульбасове — казахстанском предпринимателе и председателе совета директоров компании TS Development.


О карьере


Серик Тульбасов — владелец и председатель совета директоров компании TS Development, собственник ТРЦ Dostyk Plaza и Shymkent Plaza, кинотеатров CINEMAX в Алматы и Шымкенте, инвестиционной компании «Коксу Инвест». Также бизнесмену принадлежат финансовые ТОО TS Project Systems, ТОО Start Time и рекламное ТОО Smart Technologies Solutions. Входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.

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Серик Карабекович родился 17 сентября 1965 года.

В 1989 году с отличием окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «промышленное и гражданское строительство». После работал в этом же институте в должности младшего научного сотрудника в мостостроительной лаборатории. Позже поступил в аспирантуру Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В. А. Кучеренко в Москве.

Бизнесом, в частности брокерским, начал заниматься в 1992 году. А в 1997 году стал сооснователем компании TREC, которая в сотрудничестве с американским фондом AIG инвестировала в строительство коттеджного городка Crystal Air Village в предгорных районах Алматы.

С 2002 года компанией Тульбасова были построены фитнес-центр Fidelity, ЖК элит-класса «Аэлита», Bukhar Zhyrau Towers, БЦ «Кен Дала», ТРЦ «Спутник» и Dostyk Plaza в Алматы, Atyrau Plaza в городе Атырау и Shymkent Plaza в Шымкенте.


Источник: forbes.kz, kapital.kz


Что изменил


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В начале 2000-х компания TREC, сооснователем которой являлся Серик Тульбасов, привлекла инвестиций на сумму 18 миллионов $. Это был первый опыт привлечения иностранного капитала в строительную индустрию Казахстана.

Серик Тульбасов организовал благотворительный фонд, который в прошлом году оказал финансовую поддержку для борьбы с коронавирусом в Алматы.


Цитаты


«Мне не хотелось бы, чтобы мои дети занимались бизнесом. Я бы предпочел, чтобы они занимались своим любимым делом»


«Воспитание — это когда воспитываешь поступками»

tsd.kz


«В основе любого успеха лежит правильная постановка цели и алгоритм ее достижения»


«По образованию я инженер-строитель, у меня технический склад ума. Я очень структурированный бизнесмен — все расписано по дням, по часам, и есть определенный план действий. Я не люблю хаос. Как только я оказываюсь в хаосе, мне становится страшно. Поэтому я точно знаю, что я буду делать завтра или послезавтра»

hommes.kz

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#бизнес #бизнесмен #сериктульбасов #tsdevelopment
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