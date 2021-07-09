Кто есть кто: Сергей Брин, сооснователь Google

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Сергее Брине, который является одним из основателей Google.







О карьере

Сергей Брин родился в 1974 году в Москве, а в 1979 году вся его семья переехала в штат Мэриленд, США. В шесть лет советский мальчик Сережа стал американцем Sergey Brin. Все члены его семьи получили гражданство США. Там Сергей учился в школе при еврейской общине, но не прижился — то, чему их учили в школе, Сергей уже знал благодаря отцу, кандидату физико-математических наук Михаилу Брину. Потом он учился в школе Монтессори. По приезде его отец занялся преподавательской деятельностью в университете Мэриленда, а мама — Евгения Краснокутская, начала работать в NASA.

Брин стал увлекаться компьютерами после окончания школы, изучал математику и информатику в местном университете, был стипендиатом National Science Foundation Graduate Fellowship. Поступил в Стэнфордский университет и защитил докторскую диссертацию. В университете он встретился с Ларри Пейджом, который стал его лучшим другом и партнером. В 1996 году Брин и Пейдж вместе работали над алгоритмом сортировки информации в сети.

Брин и Пейдж основали компанию Google в 1998 году, а на IPO Google вышел уже в 2004 году







Их проект стал известным, и они решили его распространять, хотя бы в своем университете. Пейдж и Брин составили бизнес-план и начали искать людей, готовых вложить средства в их идею. И нашли - вице-президент Cisco Энди Бехтольшайм выписал чек, с остальной суммой помогли друзья и родственники.





Брин и Пейдж основали компанию Google в 1998 году, а на IPO Google вышел уже в 2004 году.

Компания начала быстро расти и развиваться. Так в 2006 году штат насчитывал порядка 10 тысяч сотрудников.

Компания активно занимается производством новых продуктов, при этом инвестирует в другие компании, покупая их: Android в 2005, YouTube в 2006, DoubleClick в 2007, Motorola в 2011 и Nest Labs в 2014 годах.

В 2015 году произошли изменения, и они решили переименовать компанию в Alphabet.

Пейдж и Брин покинули должности генеральных директоров в конце 2019 года, оставив за собой доли в компании, и право влияния на будущее компании в совете.

На сегодняшний день оба основателя компании в списке центимиллиардеров, встав в один ряд с Джеффом Безосом, Биллом Гейтсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Отойдя от дел, Брин стал появляться на страницах изданий все реже. Сейчас он, вместе с бывшей женой, управляет Фондом Брина Войжитски и занимается благотворительностью.





Что изменили

Брин и Пейдж решили, что сайты, которые просматриваются чаще всего — самые полезные. Так при сортировке, они стали основываться на факторе популярности. Разработчики внесли в алгоритм поиска борьбу со спамом, сделали акцент на крупных магазинах покупок при поисках, «предоставляя актуальные результаты из надежных источников».

Компания создала новые сервисы, устройства и продукты — Google Maps, Chrome, Pixel, Google Home и другие.

Ларри Пейдж и Сергей Брин организовали филантропическую организацию Google.org. Она помогает бороться с бедностью и старением, заботится о сохранении природы на Земле и занимается проблемами климата.





Источники: www.forbes.ru, www.gazeta.ru, forbes.kz/process/appointments/pochemu_ushli_s_postov_brin_i_peydj, mc.today





Цитаты

«Я считаю, что управлять людьми, быть эмоционально чувствительным и приобретать все навыки общения и поддержания мотивации — это было сложной задачей. Мне нравилось учиться этому, но это важно, и этому трудно научиться»

achievement.org





«Я знаю, что мои родители пережили трудные времена, и очень благодарен за то, что меня перевезли в Штаты. Думаю, это заставляет меня гораздо больше ценить свою жизнь»

achievement.org





«У меня сейчас нет значительного количества богатства, помимо того, что указано на бумаге, но я надеюсь, что у меня есть возможность направить ресурсы в нужные места. Для меня самое главное»

achievement.org





«Мы сделали много вещей, которые в то время казались безумными. У многих из этих «безумств» – Google Maps, YouTube, Chrome и Android сейчас более миллиарда пользователей. И мы не остановились на этом. Мы все еще пытаемся делать то, что другие люди считают безумным»

abc.xyz





«Деньги не должны быть мотивацией. Многие стартапы не создают ничего полезного. У меня такое чувство, что люди тратят пять минут на обдумывание идеи, и годы, работая над ней. Если бы они потратили больше времени на размышления, они, вероятно, смогли бы создать что-то гораздо более полезное».

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