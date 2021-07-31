Кто есть кто: Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Ричарде Брэнсоне, британском предпринимателе и основателе корпорации Virgin Group.





О карьере

Ричард Брэнсон родился в 1950 году, в городе Блэкхит, Лондон, Великобритания.





Брэнсон учился в школе в Суррее и в Бакингемшире, и испытывал сложности с обучением в связи с дислексией. Будучи активным, Брэнсон во время учебы вносил свои предложения по изменению устоявшихся школьных традиций, таких как отмена обязательного присутствия школьников на матчах и организация бара для старшеклассников.

В 16 лет юный бунтарь поехал покорять Лондон, где его первым бизнесом стал журнал Student. Он известен тем, что там печатались певцы Мик Джаггер и Джон Леннон, также встречались иллюстрации Джеральда Скарфа.

Брэнсон разъезжал по Лондону и продавал музыкальные записи, которые приобрел во время своего путешествия по Ла-Маншу. В 1970 году он продавал бракованные записи уже через почту, используя имя Virgin. В дальнейшем он использовал это имя как символ первого опыта в предпринимательстве.

Перепродажа звукозаписей привела его к открытию магазина на Оксфорд-стрит в Лондоне уже через год, где Брэнсон вначале продавал звукозаписи, а затем на пару с Ником Пауэллом запустил лейбл Virgin Records, который стал отправной точкой становления корпорации Virgin.

Первым альбомом лейбла Virgin Records был Tubular Records Майка Олдфилда в 1973 году, успех которого позволил студии развиваться дальше.

В 1983 году предприниматель начал открывать различные компании под своим брендом. Одной такой компанией стала Virgin Atlantic Airways, которую он открыл в 1984 году. Для развития авиакомпании Брэнсон решил продать лейбл компании EMI в 1992 году, о чем в дальнейшем сожалел.





В 1996 году Virgin купила Euro Belgian Airlines — европейскую авиакомпанию, которая занималась перевозками на короткие расстояния. Она была переименована в Virgin Express.

В следующем году Брэнсон решил попробовать себя в железнодорожном бизнесе. Компания Virgin Trains получила права на создание железной дороги в системе British Rail, но вместе с выигрышем компания получила и проблемы с инфраструктурой.



В 1999 году Брэнсон создал Virgin Mobile и в следующем году запустил Virgin Blue в Австралии.

Новая компания Virgin Group в 2004 году подписала договор по космическому туризму с Virgin Galactic. Согласно условиям сделки, компания лицензировала технологию корабля SpaceShipOne. Эту технологию разработал Берт Рутан, известный инженер по аэронавтике и визионер, а финансировал Пол Аллен, сооснователь Microsoft.

В 2006 году Брэносон продал Virgin Mobile британской кабельной сети NTL: Telewest. По условиям контракта в 2007 году была создана Virgin Media, телекоммуникационная компания, которая предоставляет кабельное ТВ, мобильную связь и интернет. Это была первая медиакомпания в стране с таким диапазоном услуг.

Virgin Express в 2006-ом году был объединен с SN Brussels Airlines, было решено переименовать авиакомпанию в Brussels Airlines. Уже через год компания Virgin America, которая находится в составе корпорации, начала совершать полеты из аэропорта Сан-Франциско.





Брэнсон решил инвестировать прибыль от компаний по воздушным и железнодорожным перевозкам в сферу создания экологически чистого топлива. А в 2007 году основал компанию, которая предоставляет услуги по хранению стволовых клеток пуповинной крови.

В составе корпорации есть авиакомпании, издательство, отели, космический туроператор и предприятие по запуску малых спутников, благотворительный фонд и многое другое.

Пандемия пошатнула бизнес Брэнсона, но и тут его предприимчивость спасла ситуацию. Они продали небольшую часть акций Virgin Galactic, но остались на плаву.

Что изменил

Звукозаписи Брэнсона можно было слушать в будке, в отличие от других магазинов.

Миллиардер написал автобиографию «Теряя невинность» в 1998 году, книга стала бестселлером, а в следующем году сэр Ричард получил рыцарское звание за вклад в предпринимательство.

Авиакомпания Brussels Airlines основала национальную авиалинию в Нигерии, которая называется Virgin Nigeria и Virgin America.

Брэнсон учредил приз Virgin Earth Challenge в $25 миллионов для тех, кто сумеет создать технологию по эффективному противодействию парникового эффекта.

Также сэр Ричард — один из организаторов компании Virgin Oceanic, которая занимается созданием аппаратов для спуска в самые глубокие впадины.

Исследования в сфере космического туризма, несмотря на неудачи на начальных этапах, привели к первому космическому полету Брэнсона и его экипажа на ракетоплане «Юнити-22» 11 июля 2021 года, который прошел успешно.

Источники: file.liga.net, uznayvse.ru, wikipedia.org, rb.ru, vintage.kz

Цитаты

«Следить за собой определенно нужно. Все в жизни зависит от вашего здоровья — физического и психического»

rb.ru





«Как бизнесмен я определяю успех как создание чего-то, чем смогу гордиться я и окружающие меня люди. Это «что-то» должно сказываться на текущем положении вещей, может быть, «встряхивать» целые отрасли, менять жизни людей, как я надеюсь, к лучшему»





«Я наслаждаюсь каждой минутой своей жизни. Конечно, не все идет гладко. Случаются взлеты и падения. Но я — закоренелый оптимист. Во всем я ищу лучшее. И в результате лучшее и получаю, как мне кажется»





«Я считаю, что научиться делегировать — это первый и самый важный шаг»





«Жизнь дана человеку всего один раз, и я просто не хочу терять ни минуты. Поэтому я стремлюсь постоянно проверять свои способности и способности людей, меня окружающих».