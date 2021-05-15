Кто есть кто: Илон Маск

Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla. За заслуги перед наукой в 2018 году удостоен членства Лондонского королевского общества.

Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla

Мальчик рос замкнутым, любил чтение, имея фотографическую память и прочитав два комплекта энциклопедий, стал всезнайкой, что не прибавило ему популярности.В двенадцатилетнем возрасте он продал за 500 долларов свою первую программу — видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar, в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушки.На вырученные от продажи акций несколько тысяч долларов он, вопреки протестам родителей, уехал в Канаду. Поступил в университет Куинс в Кингстоне, где обучался с 1989 по 1991 год. Затем перевелся в Пенсильванский университет, чтобы изучать бизнес и физику. Получил степени бакалавра экономики и физики. В 1995 году поступил в Стэнфордский университет, чтобы получить PhD по прикладной физике и материаловедению. Однако его поступление совпало с интернет-бумом, и он покинул Стэнфорд всего через два дня, чтобы принять в нем участие, основав свою первую компанию, Zip2 Corporation. Это было в 1996-1997 годах, а компания специализировалась на программном обеспечении для новостных компаний. Спустя два года продажа Zip2 принесла Маску $22 миллиона.В 2002 году ее купили eBay за $1,5 миллиарда.В мае 2002 года Маск основал свою третью компанию — SpaceX. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.





Источник:

wikipedia.org

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www.forbes.ru

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trends.rbc.ru/trends

Можно сказать, что все идет по плану: Илон Маск создал и запустил PayPal, Tesla Motors, Solar City и SpaceX и по праву носит звание главного изобретателя современности.В январе 2016 года на инвестиционном форуме в Гонконге Маск сообщил о том, что его компания надеется осуществить полет на Марс в 2020-2025 годах. 27 сентября 2016 года Маск представил проект межпланетной транспортной системы, предполагающей создание многоразового космического транспорта для доставки людей на Марс, с целью создания там в будущем самоподдерживающейся колонии.

«Рано или поздно наша жизнь должна выйти за пределы этого сине-зеленого шарика – или мы вымрем»

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«Если у тебя есть миллионы долларов, это меняет твой образ жизни — те, кто говорит иначе, нагло врут. Мне уже не нужно работать для выживания. Но я работаю каждый день, даже на выходных, и я несколько лет не был в отпуске»

www.mirf.ru



«Я привык откусывать больше, чем могу прожевать».

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