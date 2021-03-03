Кто есть кто: Федор Овчинников, «Додо Пицца»

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня история предпринимателя Федора Овчинникова, основателя сети пиццерий «Додо Пицца».







О карьере





Федор Овчинников родился 10 июня 1981 года в городе Сыктывкар, Россия.

После школы Федор поступил учиться на кафедру археологии в местный государственный институт. Но по профессии не реализовался и начал создавать собственный бизнес в возрасте 21 года. Начинающий предприниматель пытался взять в банке кредит, для того чтобы открыть книжный магазин, но ни одно финансовое учреждение не согласилось предоставить ему денежные средства. Федор Овчинников поменял тактику и взял ссуду в «Сбербанке» якобы на неотложные нужды — 400 тысяч рублей на ремонт квартиры и еще 100 тысяч занял у знакомых.

Денег на рекламу книжного магазина не было, потому молодой бизнесмен завел в интернете блог и стал пошагово описывать путь открытия торгового помещения. Это привлекло читателей, и к моменту открытия магазина собралась неплохая аудитория. Так в 2006 году появился книжный магазин «Сила Ума». Многие люди интересовались деятельностью предпринимателя и судьбой его бизнеса. Книги успешно продавались, предпринимательское дело росло. Федор Овчинников старался привозить в магазин новинки и редкие книги, быстро находившие своего покупателя. Вскоре у предпринимателя появились инвесторы, а «Книга за книгой» превратилась в сеть из восьми магазинов. Уже через три года годовой оборот компании составил около двух миллионов долларов.









После кризиса 2008 года интересы учредителей разошлись, и Федор был вынужден продать свою долю в компании практически за бесценок. Но трудности не угасили энтузиазм бизнесмена. Он в очередной раз пошел на риск, занял огромную сумму и открыл в 2011 году в Сыктывкаре первую пиццерию «Додо Пицца». Он не забывал в блоге освещать во всех подробностях процесс открытия и развития предприятия, тщательно расписывая все затраты и доходы пиццерии. Сам основатель также был активно задействован в работе: порой он даже замешивал тесто для выпечки и мыл полы.

За последующие 9 лет его бизнес вырос в гигантскую сеть из 661 ресторана, которые работают в 14 странах мира — от Нигерии до Китая. Выручка всех пиццерий, включая франчайзинговые, за неполный 2020 год составила 20,5 миллиарда. Сейчас Овчинников осваивает новые горизонты: он намерен превратить бизнес в мультибрендовую компанию, развивая франшизы цифровых кофеен «Дринкит» и точек по продаже шаурмы «Донер 42».





Что изменил





Федор стал бизнесменом третьей волны. Пришел на рынок, который уже был поделен между крупными сетями, и не только достиг успеха, но и внедрил нечто новое. Это новое — облачная ERP-система «Додо ИС», интеграция с IT-технологиями, стала фишкой организации. Большинство процессов в заведении общепита автоматизированы. Заказы подаются на планшеты, повара отмечают в программе время отпуска продукции.

Бизнес Овчинникова отличается тотальной открытостью. Во всех кухнях «Додо Пиццы» установлены веб-камеры, так что любой желающий может наблюдать за работой сотрудников, которые не позволяют себе выполнять обязанности халатно. В пиццерии тщательно следят за гигиеной и свежестью продукции. Сотрудники не могут войти на кухню без бахил и головных уборов.

В родном городе Овчинникова Сыктывкаре открыт крупный центр обучения сотрудников «Додо Пиццы». А еще у компании есть свое радио, которое транслирует популярную музыку, а также треки начинающих исполнителей. Радио можно услышать во всех заведениях сети.

Источник: uchastniki.com





Цитаты





«Не стоит слушать тех, кто утверждает, что в России нельзя заниматься бизнесом. Может быть, в нашей стране пока еще и не самые лучшие условия для этого, но если просто сидеть, то будет только хуже. Необходимо действовать, пробовать, осуществлять свои мечты, для того чтобы стать успешным»

globalmsk.ru





«Китай — это другой мир, он сам по себе. В Китае можно построить компанию, которая будет работать только на внутренний рынок, при этом по масштабу она будет сопоставима с глобальными компаниями, которые работают на весь мир. В Китае вроде все то же самое, но все по-другому»





«Я считаю, что главная задача предпринимателя — продавать будущее»





«Процесс важнее результата. Как говорили в Японии: у самурая нет цели, но есть путь»

www.forbes.ru





«Пицца — праздник для всех, людям ведь нужны удовольствия в жизни. В маленьких городах заказ пиццы на дом или поход в пиццерию — событие»

www.vedomosti.ru