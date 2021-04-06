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Кто есть кто: Евгений Касперский
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Сегодня в 15:37

Кто есть кто: Евгений Касперский

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Евгении Касперском — российском гении, миллиардере, программисте, эксперте в информационной безопасности, создавшем международную компанию «Лаборатория Касперского».


О карьере


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Евгений Касперский — российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности. Один из основателей, основной владелец и нынешний глава АО «Лаборатория Касперского» — международной компании, которая разрабатывает решения для обеспечения IT-безопасности. Евгений — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2008 год.

Евгений Валентинович Касперский родился 4 октября 1965 года в Новороссийске, Краснодарский край. Еще в школе Касперский начал углубленное изучение математики в рамках спецкурса. После победы в математической олимпиаде в 1980 году был зачислен и в 1982 году окончил физико-математическую школу-интернат № 18 имени А. Н. Колмогорова при МГУ.

В 1987 году окончил технический факультет Высшей школы КГБ, сейчас факультет известен как Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в Москве, где изучал математику, криптографию и компьютерные технологии, и получил специальность «инженер-математик».

В 1989 году Евгений столкнулся с вирусом Cascade. Проанализировав код вируса, он разработал специальную утилиту для его лечения и заинтересовался данной тематикой.

В 1991 году Евгений Касперский начал работать в Центре информационных технологий КАМИ, где возглавил небольшую группу специалистов, занимавшуюся разработкой антивирусных решений. В ноябре 1992 года группа выпустила свой первый полноценный продукт — AVP 1.0. В 1994 году он победил в сравнительном тестировании, проведенном лабораторией Гамбургского университета. Это дало продукту международную известность, и разработчики начали лицензировать свои технологии зарубежным IT-компаниям.

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В 1997 году Касперский и его коллеги создали собственную компанию, выступив в качестве соучредителей «Лаборатории Касперского». Евгений не хотел, чтобы в названии компании фигурировала его фамилия, но его переубедила Наталья Касперская — жена Евгения на тот момент, также вошедшая в число соучредителей Лаборатории. В ноябре 2000 года продукт AVP был переименован в «Антивирус Касперского».

Касперский — один из ведущих мировых специалистов в области защиты от вирусов. Он автор большого числа статей и обзоров по проблеме компьютерной вирусологии, регулярно выступает на специализированных семинарах и конференциях в России и за рубежом. Касперский — член Организации исследователей компьютерных вирусов, которая объединяет экспертов в этой области.

В 2012 году Касперский вошел в рейтинг 100 самых влиятельных мыслителей года по версии журнала Foreign Policy и занял 40 место.


Что изменил


Евгений соавтор нескольких патентов в сфере информационной безопасности, в том числе патента на ограничительно-атрибутную систему безопасности, контролирующую взаимодействие компонентов ПО. Этот патент выдан на технологию, лежащую в основе разрабатываемой в настоящее время «Лабораторией Касперского» безопасной операционной системы.

В 1997 году Касперский вместе с коллегами создал интернет-портал, запущенный «Лабораторией Касперского» — SecureList — энциклопедию вирусов, уязвимостей, ошибок и зловредных объектов. Портал периодически обновляется, имеет русско- и англоязычную страницы, развивается и работает по настоящий момент.


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Касперский — основатель конференции Virus Bulletin, которая с 2001 года ежегодно проводится в антивирусной индустрии.


Источник: wikipedia.org, www.instagram.com


Цитаты


«Я работал по 12-14 часов в день без выходных и отпусков где-то с 1991-го по 1996 годы. Вот это я и называю «положить жизнь на дело»

www.forbes.ru


«Определитесь, что вам удобнее, что вам ближе: быть независимым предпринимателем и брать на себя все риски или работать наемно, когда риски берут на себя другие люди»

www.forbes.ru


«Жить надо так, чтобы о деньгах вспоминать так же редко, как мы вспоминаем о воздухе»

www.tadviser.ru


«Японцы постоянно повторяют: hai, hai, hai. Но это не согласие, а подтверждение, что тебя поняли. Зато если они реально говорят «да» — все, договор не нужен. Обмануть человека, с которым ведешь бизнес, — значит не уважать себя. Это Япония»

tass.ru

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