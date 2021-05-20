Кто есть кто: Джек Ма

Джек родился 15 октября 1964 года в городе Ханчжоу в семье музыкантов. После того как в 1972 году президент США Ричард Никсон посетил родной город Ма, тот стал туристической Меккой. С тех пор Ма часто рано утром отправлялся в центральную гостиницу города и предлагал туристам бесплатные экскурсии — с целью поучиться у них английскому языку. Прозвище «Джек» ему дал один из тех туристов, с которым он подружился.После упорной подготовки он, наконец, поступил в Педагогический институт Ханчжоу. В 1988 году получил диплом и начал искать работу. Так Ма стал преподавателем английского языка и международной торговли в Ханчжоуском институте электронной промышленности, зарабатывая по 12-15 долларов в месяц.

Но Джек не унывал: десять раз подавал заявку на поступление в Гарвардский университет и столько же получал отказов.Ма, до этого не знакомый с компьютером, решил открыть свою интернет-компанию и собрал необходимый стартовый капитал в 2000 долларов. Компанию, занимавшуюся созданием веб-сайтов, Ма назвал «Китайские желтые страницы». Как Джек вспоминает это время:

«В день, когда мы подключились к интернету, я пригласил к себе друзей. Мы три часа ждали, пока загрузится полстраницы. В ожидании мы выпивали, смотрели телевизор, играли в карты. Но я был так горд. Я доказал, что интернет существует»

Источник:

wikipedia.org

Из-за сложного финансового положения офис компании располагался в квартире Ма. Через 3 года выручка фирмы составила 800 тысяч долларов.Для основания фирмы потребовалось 60 тысяч долларов. Название было выбрано по причине легкости произношения на любом языке и распространенной ассоциации со сказкой про сокровища. В период: с октября 1999 года по январь 2000 года, Alibaba получила венчурные инвестиции общей суммой 25 миллионов долларов, но продолжала нести убытки. Полоса неудач закончилась после того, как компания разработала систему, позволяющую экспортерам из Китая находить клиентов в США. В 2002 году прибыль компании составила один доллар, после чего начала расти высокими темпами.Ма заручился поддержкой основателя Yahoo, Джерри Янга, который инвестировал в Alibaba 1 миллиард долларов.В 2013 году Ма оставил пост президента компании, но до сентября 2020 года оставался Председателем совета директоров.В официальном пресс-релизе компании говорилось, что она планирует привлечь 1 миллиард долларов, но Alibaba привлекла 25 миллиардов долларов, став самым успешным IPO в истории.В 2009 году по его решению Alibaba запретила продажи продуктов из акульих плавников на всех своих коммерческих платформах. В 2010 году, после ухода с поста президента Alibaba, Ма стал Председателем китайского совета по защите природы. Тогда же объявил о том, что Alibaba будет отчислять 0,3 % от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды, в частности на программы по улучшению качества воды и воздуха.

«Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится двадцать, начинаются проблемы: тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и т.д., сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества»

24smi.org



«Сегодня все сложно, завтра будет еще сложнее, а послезавтра все будет замечательно. Но большинство из нас умрет завтра вечером»



«Я научился нескольким важным вещам. Во-первых, нельзя сдаваться. Во-вторых, нужно думать о том, что ваш шанс, возможно, еще просто не наступил. В молодости я узнал о Билле Гейтсе и подумал о том, что Билл сделал то, что мог бы сделать я. Я огорчился, потому что думал, что он увел у меня мой успех и использовал все возможности, которые были на тот момент в области программного обеспечения для персональных компьютеров. Тогда я подумал: «Может быть, я слишком высоко замахнулся и мне лучше попытаться начать с малого и сделать что-то для тех людей, которые меня окружают?»



«Если вы идете в правильном направлении, деньги найдут вас. Это работает именно так. Тем, кто говорит: «Если бы у меня были деньги, я бы это сделал», я всегда отвечаю: «У вас никогда не будет денег. Если вы действительно хотите что-то делать, делайте это без денег. Если вы добьетесь результата, деньги к вам придут»



«Если Джек Ма может быть успешным, то и 80% людей могут добиться таких же успехов. У меня не было финансового образования. У меня не было богатого отца или каких-то отношений с чиновниками из правительства»

www.forbes.ru



«Денег хватает всегда, не хватает людей, готовых идти к своей мечте»

uznayvse.ru



«Готовьте себе замену. Снижайте зависимость своей команды от вас — прививайте подчиненным навыки, которые есть у вас, учите их тому, что знаете сами. Со временем вы сможете переложить значительную часть своих обязанностей на команду и заняться другими проектами»

tech.24tv