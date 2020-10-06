Кто есть кто: Багдат Мусин





О карьере





Со 2 сентября 2020 года назначен на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.Затем поступил в Казахский институт правоведения и международных отношений, который окончил спустя два года по специальности «правовед».

С 2004 года работает на государственной службе.

В разные годы Мусин работал председателем правления АО «Национальные информационные технологии», главой АО «Казпочта», председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. Также возглавлял Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций. Перед тем как стать министром с марта 2020 года, был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям.

Источник: wikipedia.org, kursiv.kz





Что изменил















Участвовал в модернизации работы ЦОНов, при нем запустили электронные очереди и не только.

Под его руководством в АО «Казпочта» была внедрена системная автоматизация процесса выдачи пенсий и пособий, запущена система глобального отслеживания почтовых отправлений, открыта сеть почтоматов и первый в Казахстане супермаркет посылок.

В должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК запустил проект «Е-штрафы», благодаря которому также повысился уровень погашения штрафов.

Багдат Мусин вместе с партнерами создал приложение re:Kassa. Его цель — помочь предпринимателям, которых обязали иметь контрольно-кассовую машину, для того, чтобы она в онлайн-режиме передавала сведения в налоговый комитет. Это приложение позволило не тратить средства на покупку таких аппаратов. По словам Мусина, это делается для того, чтобы микро- и малый бизнес «не принимал в штыки нововведения, а шел в ногу со временем и вел прозрачную деятельность».

Несколько дней назад Багдат Мусин сообщил, что зарегистрировать ИП теперь можно не только на egov.kz — но и используя приложение kaspi.kz. Это исторический для страны момент — предоставление государственных услуг на более популярных сервисах. Чтобы зарегистрировать ИП, достаточно выбрать эту услугу в приложении Kaspi.kz, заполнить анкету и подписать с помощью ЭЦП Kaspi.





Источник: kapital.kz, forbes.kz





Цитаты





«Иногда спрашивают: «Мальчик, ты к кому пришел? Удостоверение покажи».





«Мне просто повезло с людьми, с которыми я работал».





«Я прочитал недавно в Facebook пост СЕО Coca-Cola про 5 шариков. Он предложил представить жизнь человека в виде пяти шариков, которыми можно жонглировать. Пять шариков: работа, здоровье, семья, душа и друзья. Из этих пяти шариков уронить можно только один, и этот шарик — работа, он резиновый, а все остальные стеклянные».





«Уходишь, надо чтобы все оставалось в рабочем состоянии».

vlast.kz





«Если начальник чувствует себя большим начальником и не общается с простым человеком, то я считаю, что такой бизнес работать не будет»

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