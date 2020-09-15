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Кто есть кто: Арман Юсупов
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Сегодня в 13:50

Кто есть кто: Арман Юсупов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Армане Юсупове, лидере и идейном вдохновителе команды Yuframe, которая одной из первых стала популярна за пределами Казахстана.


Арман родился 21 мая 1996 года в Алматы.

Арман — лидер и идейный вдохновитель команды Yuframe, которая одной из первых начала снимать вайны в Казахстане и стала популярна за пределами страны. Команда Yuframe стала известной благодаря коротким юмористическим видео, которые ребята начали снимать в конце 2015 года. Как вспоминает это время Арман:

«Когда начинали, не особо верили, что наше занятие может приносить деньги. Мы одни из первых, кто в Казахстане начал полноценно зарабатывать в интернете».

forbes.kz

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Несмотря на то, что проект Yuframe больше не существует, участники команды продолжают развивать бизнес-проекты, которые создали во время совместной деятельности. Арман развивается как Digital Producer и создал проект «Поток», где учит людей быть блогерами. Также он занимается продакшн-студией 2ANY1, которая снимает рекламные ролики, создает телевизионные и интернет-проекты, контент для страниц в социальных сетях. Что об этом говорит бывшая участница Айым:

«Благодаря нашей интернет-платформе мы стали еще и предпринимателями. У Артура теперь есть цветочный магазин, Карина имеет свой салон красоты, Арман открыл бар и продакшн, который обслуживает около 200 казахстанских блогеров. Еще наши парни давно основали фирменную бургерную. Меня благодаря славе Yuframe как актрису зовут участвовать в разных съемках. Так что будем усиленно двигаться вперед и развивать бизнес, начатый благодаря популярности».

time.kz


Цитаты


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«Мой папа говорит: «Жизнь дается однажды, и нужно прожить ее в Алматы». Этот город для меня родной, душевный. Каждый сантиметр, каждый квадрат этого города любимый, он мне дорог».


«Хочу сказать молодым парам и семьям, которые ждут ребенка или он у них уже есть, что им повезло. Часто наши ровесники этого не ценят, делают аборты. Это ужасная глупость и беда наших ровесников. Жизнь от присутствия в ней ребенка становится только ярче».

weproject.media


«Черта, которую я больше всего ценю в женщинах — понимание. С моей супругой Кариной мы прошли через многое. Сейчас, если возникает проблема, мы садимся и разговариваем, спрашиваем точку зрения друг друга, даем возможность высказаться. Нам есть к чему стремиться, мы много работаем над нашими отношениями».

the-steppe.com


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#блогер #алматы #бизнес #yuframe #арманюсупов
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