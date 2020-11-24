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Кто есть кто: Анатолий Балушкин
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Сегодня в 10:56

Кто есть кто: Анатолий Балушкин

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Анатолии Балушкине, казахстанском предпринимателе и акционере АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан».


О карьере


Анатолий Балушкин — контролирующий акционер АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан». Входит в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана.

В структуру «БИПЭК Авто Казахстан» входят 75% АО «Азия Авто Казахстан», российские ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск», «Азия Авто Сибирь», «БИПЭК», «Р-Моторс Лада» и шесть торговых компаний в Барнауле и Новокузнецке Кемеровской области, Новосибирске, Омске, Челябинске и Шадринске Курганской области. В АО «Азия Авто» входят автосборочный завод в Усть-Каменогорске, 15 региональных филиалов и 3 зарубежных представительства — в Москве, Тольятти и Праге.

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В июле 2020 года группа компаний объявила об утверждении нового графика строительства автопроизводства полного цикла в Усть-Каменогорске. Оно обеспечит запуск мощностей сварки и окраски кузова.

В 1992 году молодой предприниматель Анатолий Балушкин с командой единомышленников начинает поставки в Усть-Каменогорск дефицитного в те времена товара — автомобилей ВАЗ. Как он вспоминает это время:


«Мы взяли 1 миллион под 40% годовых. А я тогда больше тысячи в руках не держал. Через три месяца у нас уже было три с половиной миллиона. Мы купили кухонные комбайны в Барнауле, привезли их в Алматы, там поменяли на чай, чай привезли в Барнаул, продали, закрыли кредит, и у нас осталось около двух миллионов. И я поехал в Москву искать идею. Там познакомился с нужными людьми и понял, что надо заниматься автомобилями, все остальное невыгодно. Так мы начали гонять машины в Казахстан из России. Вот, собственно, и все».


Уже с 1996 года география сбыта расширяется до 4 точек на карте страны, а в 2000-2001 годы «БИПЭК» становится эксклюзивным импортером автомобилей LADA и SKODA. Компания разворачивает обширную сеть автоцентров в крупных городах Казахстана — так жители страны впервые получают возможность покупки и обслуживания автомобиля в цивилизованных условиях.

Источник: forbes.kz, kursiv.kz/news


Что изменил


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Вкладывает в образование казахстанских детей. Построил инновационный Центр развития ребенка и дал возможность работникам холдинга обучать своих детей за символические деньги. Уникальные методики обучения, внедренные профессионалами Центра развития ребенка, сделали это место известным среди педагогов по всему Казахстану.

Команда «БИПЭКа» сделала естественные ландшафты всесезонного курорта «Нуртау», санатория «Рахмановские ключи», летней базы «Порт «Фортуна» пригодными для комфортабельного и активного отдыха. Эти места открыты для всех казахстанцев.

Также Анатолий стал инициатором восстановления старейшего в Усть-Каменогорске Свято-Троицкого храма. В тот же период у подножья горы Белуха, в окрестностях «Рахмановских ключей», была построена мечеть «Аль-Куддус», ставшая самым высокогорным мусульманским храмом в нашей стране.

Источник: forbes.kz


Цитаты


«Мы не боимся меняться. Не живем прежними победами»

forbes.kz


«Для начала — я человек, который получил бесплатное образование, бесплатно научился плавать, бесплатно лечился, ходил в детский сад, занимался во многих секциях. И ни за что не платил. Я хочу, чтобы и мои работники тоже все это получали»


«В форме себя нужно постоянно держать»

kursiv.kz

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