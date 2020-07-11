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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Крупный киберспортивный турнир пройдет в Узбекистане
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Сегодня в 10:43

Крупный киберспортивный турнир пройдет в Узбекистане

С 21 по 31 июля в Узбекистане пройдет крупный киберспортивный турнир, организованный Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, IT Park, Adrenaline Rush, Revotech, киберспортивной организацией ARCRED.
Турнир пройдет на платформе FaceIT, на серверах Республики Узбекистан, по четырем направлениям:

— Counter Strike: Global Offensive
— FIFA 20
— DOTA 2
— PUBG Mobile.
Общий призовой фонд турнира составит 129 000 000 сум.
Принять участие в турнире может любой желающий, имеющий опыт в вышеперечисленных дисциплинах. Основное требование — быть гражданином Республики Узбекистан.
Дедлайн регистрации — 19 июля. Начало турнира — 21 июля, 11:00.
Гранд финалы по всем дисциплинам состоятся 31 июля.

Регистрация на сайте e-sport.uz.

Прямой эфир матчей можно будет посмотреть на YouTube и Twitch-канале IT Park.

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#узбекистан #ташкент #турнир
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