Крупный киберспортивный турнир пройдет в Узбекистане

Турнир пройдет на платформе FaceIT, на серверах Республики Узбекистан, по четырем направлениям:
— Counter Strike: Global Offensive
— FIFA 20
— DOTA 2
— PUBG Mobile.
Общий призовой фонд турнира составит 129 000 000 сум.
Принять участие в турнире может любой желающий, имеющий опыт в вышеперечисленных дисциплинах. Основное требование — быть гражданином Республики Узбекистан.
Дедлайн регистрации — 19 июля. Начало турнира — 21 июля, 11:00.
Гранд финалы по всем дисциплинам состоятся 31 июля.
Регистрация на сайте e-sport.uz.
Прямой эфир матчей можно будет посмотреть на YouTube и Twitch-канале IT Park.