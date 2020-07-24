Крупнейшие ретейлеры США запустили конкурс на самый экологичный пакет

Американские торговые сети Target, Walmart и CVS запустили конкурс для дизайнеров по созданию экологичной альтернативы одноразовым пластиковым пакетам. 10-12 победителей получат до 100 тысяч $ каждый, до шести человек пригласят в бизнес-акселератор для дальнейшего развития проектов.

Ретейлеры Target, Walmart и CVS, выступившие корпоративными партнерами конкурса, вложили 15 миллионов $ в запуск проекта. Заявки принимаются до 10 сентября, результаты объявят 24 ноября.

На тестирование проектов конкурсантов уйдет в среднем три года, прежде чем их реализуют в магазинах. В 2018 году аналогичную инициативу запустили Starbucks и McDonald’s, чтобы сделать стаканы для кофе более экологичными. В заведения чашки поступили только в феврале 2020 года.

Источник: incrussia.ru