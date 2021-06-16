Критические мышление. О том, как развить полезный жизненный навык

Образовательная онлайн-платформа Wabisabi Learning разработала The Critical Thinking Cheatsheet Multilingual Pack Is Here / Wabisabi Learning — таблицу-шпаргалку, которая позволяет максимально полно и корректно анализировать вызывающую сомнение информацию — будь то новости, предложения или идеи. Ее перевел и опубликовал «Лайфхакер».
Шпаргалка представляет собой набор вопросов, через которые нужно прогнать волнующую вас тему. Как мутную воду через фильтр. Таким образом вы отсеете когнитивные искажения и личные эмоциональные реакции, которые мешают вам ясно увидеть ситуацию. Это поможет рационально оценить происходящее со всех сторон.
Для удобства анализа таблица разбита на шесть блоков. В них по 8 разноплановых вопросов. Чтобы задействовать критическое мышление, ответьте хотя бы на два из каждого блока в любой последовательности. Учтите: чем важнее для вас тема, тем больше вопросов стоит использовать. Будьте честны и объективны.
Как выглядит шпаргалка для развития критического мышления
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Как пользоваться шпаргалкой
Многое зависит от того, какую именно тему вы хотите проанализировать. Выбирайте в каждом блоке те вопросы, которые больше всего соответствуют ситуации.
Пример 1. Вы хотите решить, стоит ли идти с любимым человеком в ресторан, чтобы отметить годовщину семейной жизни. С одной стороны, это торжественная дата. С другой — в мире пандемия, а в ресторане сложно соблюдать социальную дистанцию, да и другие факторы не располагают к празднику для двоих. Осмыслить ситуацию критически можно, например, таким образом.
- Кто от этого выиграет? — Вы с партнером наверняка получите удовольствие от того, что смогли провести время в приятном месте вдвоем.
- Кто от этого проиграет? — Опять же вы оба. Счет будет таков, что вам, возможно, придется урезать другие траты в этом месяце.
- Кого может затронуть ваш поход в ресторан? — Возможно, вам нужно будет везти ребенка к бабушке и дедушке. Не факт, что они придут от этого в восторг.
- Если вы не пойдете в ресторан, как будут развиваться события? — Скорее всего, вы останетесь дома и проведете обычный семейный вечер.
- Есть ли у этого более удачная альтернатива? — Да, возможно. Например, вы можете устроить пикник возле дома.
- Каким мог бы быть удачный контраргумент против идеи пойти в ресторан? — «Дорогая, мы сэкономим кучу денег и проведем время с ребёнком!»
- Почему вообще возникла эта идея? — Во-первых, годовщина. Во-вторых, вы давно не проводили время вдвоем. В-третьих, ваши отношения стали несколько холоднее, и вам хотелось бы их улучшить.
- Почему вы обходились без этого раньше? — Не могли себе этого позволить. Или ваши отношения и без того были прекрасными и не нуждались в улучшении с помощью походов в ресторан.
- Как можно обезопасить себя? — Разделить ответственность с партнером. То есть вместе решить, стоит ли устраивать торжественный ужин.
Пример 2. Вы хотите проанализировать новую идею. Положим, стоит ли открывать магазин типа «Огород у дома» в спальном районе. Понять, имеет ли смысл за нее браться.
- Кто от этого выиграет? — Жители района, которые смогут купить помидоры и огурцы прямо у дома, без поездок на рынок. И вы, как конечный бенефициар проекта.
- Кто от этого проиграет? — Супермаркет неподалеку. Его владельцы потеряют некоторое количество клиентов и, наверное, будут недовольны. Кроме того, может пострадать ваша семья, поскольку бизнес поначалу отнимет все ваше время.
- Что можно назвать наилучшим вариантом развития событий? — Ваш магазин будет востребован, и вы выйдете на прибыль уже через три месяца.
- Что можно назвать наихудшим вариантом развития событий? — У вас не будет покупателей. Потому что супермаркет сделает огромные скидки на фрукты и овощи, чтобы выжить конкурента, и вы разоритесь.
- Куда можно обратиться за помощью насчет этой идеи? — У вас есть знакомый, который уже открывал магазины в спальных районах. Надо позвонить ему.
- Почему без этого обходились так долго? — Потому что люди просто привыкли ходить на рынок, там дешевле.
- Что позволит этому произойти сейчас? — Вы нашли поставщика, который может дать такие скидки, что цены в вашем магазине упадут до уровня оптового рынка. Возможно, именно на это стоит делать упор, чтобы привлечь максимум покупателей.
- Как вы можете повлиять на развитие событий, если что-то пойдет не так? — Для этого вам понадобятся профессионалы рядом: высококлассный бухгалтер, юрист, адвокат. Надо заранее озаботиться их поиском.
Разумеется, шпаргалка не дает прямых и однозначных ответов. Она лишь помогает включить критическое мышление и в итоге использовать ситуацию, в которую вы попали, с максимальной выгодой и без потерь.