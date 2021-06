Критические мышление. О том, как развить полезный жизненный навык

Образовательная онлайн-платформа Wabisabi Learning разработала The Critical Thinking Cheatsheet Multilingual Pack Is Here / Wabisabi Learning — таблицу-шпаргалку, которая позволяет максимально полно и корректно анализировать вызывающую сомнение информацию — будь то новости, предложения или идеи. Ее перевел и опубликовал «Лайфхакер».

Шпаргалка представляет собой набор вопросов, через которые нужно прогнать волнующую вас тему. Как мутную воду через фильтр. Таким образом вы отсеете когнитивные искажения и личные эмоциональные реакции, которые мешают вам ясно увидеть ситуацию. Это поможет рационально оценить происходящее со всех сторон.

Для удобства анализа таблица разбита на шесть блоков. В них по 8 разноплановых вопросов. Чтобы задействовать критическое мышление, ответьте хотя бы на два из каждого блока в любой последовательности. Учтите: чем важнее для вас тема, тем больше вопросов стоит использовать. Будьте честны и объективны.





Как выглядит шпаргалка для развития критического мышления





Кто …выиграет от этого?

…пострадает от этого?

…принимает окончательное решение на этот счет?

…будет напрямую затронут? …еще, как вы слышали, обсуждал эту идею или ситуацию ранее?

…мог бы лучше других проконсультировать вас на этот счет?

…будет ключевыми персонами во всем этом?

…заслуживает, чтобы эта идея была реализована? Что …за сильные (слабые) стороны у этого есть?

…будет, если этого не произойдет?

…можно предложить в качестве альтернативы?

…могло бы быть удачным контраргументом против озвученной идеи? …можно назвать наилучшим (наихудшим) сценарием развития событий?

…в этом самое важное (несущественное)?

…можно сделать, чтобы улучшить ситуацию?

…мешает осуществить идею? Где …вы уже видели то же в реальном мире?

…уже были реализованы похожие концепции (ситуации)?

…это может быть востребовано больше всего?

…в мире это может стать проблемой? …получить больше информации по теме?

…можно найти помощь по вопросу, если она вам нужна?

…находится финальная точка этой истории?

…находятся те сферы (очертите их), улучшения в которых будут наиболее заметны? Когда …это может быть приемлемо (неприемлемо)?

…это могло бы быть полезным для общества?

…это приведет к проблемам?

…будет лучшее время, чтобы это реализовать? …и при каких признаках вы поймете, что достигли успеха?

…и при каких обстоятельствах это может сыграть важную роль в вашей жизни?

…на ваш взгляд, это начнет приводить к полезным для вас переменам?

…и при каких обстоятельствах вы решите, что вам нужна помощь? Почему …вообще вы озаботились этой идеей или ситуацией?

…это важно для вас (других людей)?

…вы считаете это лучшим (худшим) сценарием развития событий?

…это должно впечатлить хоть кого-то? …люди должны знать об этом?

…без этого обходились так долго?

…это станет возможным сейчас?

…это нужно именно сейчас? Как …это похоже на… (что-то уже известное)?

…это может разрушить что-то уже существующее?

…вы пришли к выводу, что можете этому доверять?

…вы можете обезопасить себя, если что-то пойдет не так? …это может принести пользу вам лично или другим людям?

…это может навредить вам или другим?

…дальше, на ваш взгляд, будут развиваться события?

…вы можете повлиять на ситуацию, если вдруг что-то пойдет не так?

Как пользоваться шпаргалкой





Многое зависит от того, какую именно тему вы хотите проанализировать. Выбирайте в каждом блоке те вопросы, которые больше всего соответствуют ситуации.





Пример 1. Вы хотите решить, стоит ли идти с любимым человеком в ресторан, чтобы отметить годовщину семейной жизни. С одной стороны, это торжественная дата. С другой — в мире пандемия, а в ресторане сложно соблюдать социальную дистанцию, да и другие факторы не располагают к празднику для двоих. Осмыслить ситуацию критически можно, например, таким образом.

Кто от этого выиграет? — Вы с партнером наверняка получите удовольствие от того, что смогли провести время в приятном месте вдвоем. Кто от этого проиграет? — Опять же вы оба. Счет будет таков, что вам, возможно, придется урезать другие траты в этом месяце. Кого может затронуть ваш поход в ресторан? — Возможно, вам нужно будет везти ребенка к бабушке и дедушке. Не факт, что они придут от этого в восторг. Если вы не пойдете в ресторан, как будут развиваться события? — Скорее всего, вы останетесь дома и проведете обычный семейный вечер. Есть ли у этого более удачная альтернатива? — Да, возможно. Например, вы можете устроить пикник возле дома. Каким мог бы быть удачный контраргумент против идеи пойти в ресторан? — «Дорогая, мы сэкономим кучу денег и проведем время с ребёнком!» Почему вообще возникла эта идея? — Во-первых, годовщина. Во-вторых, вы давно не проводили время вдвоем. В-третьих, ваши отношения стали несколько холоднее, и вам хотелось бы их улучшить. Почему вы обходились без этого раньше? — Не могли себе этого позволить. Или ваши отношения и без того были прекрасными и не нуждались в улучшении с помощью походов в ресторан. Как можно обезопасить себя? — Разделить ответственность с партнером. То есть вместе решить, стоит ли устраивать торжественный ужин.

Пример 2. Вы хотите проанализировать новую идею. Положим, стоит ли открывать магазин типа «Огород у дома» в спальном районе. Понять, имеет ли смысл за нее браться.

Кто от этого выиграет? — Жители района, которые смогут купить помидоры и огурцы прямо у дома, без поездок на рынок. И вы, как конечный бенефициар проекта. Кто от этого проиграет? — Супермаркет неподалеку. Его владельцы потеряют некоторое количество клиентов и, наверное, будут недовольны. Кроме того, может пострадать ваша семья, поскольку бизнес поначалу отнимет все ваше время. Что можно назвать наилучшим вариантом развития событий? — Ваш магазин будет востребован, и вы выйдете на прибыль уже через три месяца. Что можно назвать наихудшим вариантом развития событий? — У вас не будет покупателей. Потому что супермаркет сделает огромные скидки на фрукты и овощи, чтобы выжить конкурента, и вы разоритесь. Куда можно обратиться за помощью насчет этой идеи? — У вас есть знакомый, который уже открывал магазины в спальных районах. Надо позвонить ему. Почему без этого обходились так долго? — Потому что люди просто привыкли ходить на рынок, там дешевле. Что позволит этому произойти сейчас? — Вы нашли поставщика, который может дать такие скидки, что цены в вашем магазине упадут до уровня оптового рынка. Возможно, именно на это стоит делать упор, чтобы привлечь максимум покупателей. Как вы можете повлиять на развитие событий, если что-то пойдет не так? — Для этого вам понадобятся профессионалы рядом: высококлассный бухгалтер, юрист, адвокат. Надо заранее озаботиться их поиском.

Разумеется, шпаргалка не дает прямых и однозначных ответов. Она лишь помогает включить критическое мышление и в итоге использовать ситуацию, в которую вы попали, с максимальной выгодой и без потерь.