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Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в фильме Кирстен Джонсон
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Сегодня в 11:30

Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в фильме Кирстен Джонсон

Американская актриса Кристен Стюарт, снявшаяся в фильмах «Сумерки» и «Спенсер», сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в байопике.

Режиссер проекта — Кирстен Джонсон.

Фильм выпустит компания Brouhaha Entertainment. В основу картины ляжет книга Бена Мозера «Зонтаг: Ее жизнь». Сценарий Джонсон напишет вместе с Лизой Крон. Съемки начнутся в ближайшее время в Берлине, а затем переместятся в Калифорнию, Нью-Йорк, Париж и Сараево.

Сьюзен Зонтаг известна как критик и автор таких значимых работ, как «О фотографии», «Против интерпретации» и «Смотрим на чужие страдания», а также как писательница.

Источник: daily.afisha.ru

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