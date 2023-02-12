Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в фильме Кирстен Джонсон

Американская актриса Кристен Стюарт, снявшаяся в фильмах «Сумерки» и «Спенсер», сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в байопике.
Режиссер проекта — Кирстен Джонсон.
Фильм выпустит компания Brouhaha Entertainment. В основу картины ляжет книга Бена Мозера «Зонтаг: Ее жизнь». Сценарий Джонсон напишет вместе с Лизой Крон. Съемки начнутся в ближайшее время в Берлине, а затем переместятся в Калифорнию, Нью-Йорк, Париж и Сараево.
Сьюзен Зонтаг известна как критик и автор таких значимых работ, как «О фотографии», «Против интерпретации» и «Смотрим на чужие страдания», а также как писательница.
Источник: daily.afisha.ru