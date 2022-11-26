Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим голы на пяти чемпионатах мира

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в мире игроком, которому удалось забить голы на пяти чемпионатах мира.

На мундиале в Катаре нападающий поразил ворота сборной Ганы. Это случилось во втором тайме матча. Роналду открыл счет на 65-й минуте, после этого в игре забили еще четыре раза — дважды игроки Португалии и дважды их соперники.

В итоге команда Роналду победила со счетом 3:2 в своей первой игре на чемпионате мира по футболу. На групповом этапе португальцам предстоит встретиться также с футболистами из Южной Кореи и Уругвая.

До Роналду никому из игроков не удавалось забить на пяти чемпионатах мира подряд. На четырех мундиалях забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе, а также аргентинец Лионель Месси.

Источник: daily.afisha.ru