Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
krestnyy-otec-temnyy-rycar-i-psiho-variety-predstavil-reyting-100-velichayshih-fil-mov-vseh-vremen
«Крестный отец», «Темный рыцарь» и «Психо»: Variety представил рейтинг 100 величайших фильмов всех времен
72
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:42

«Крестный отец», «Темный рыцарь» и «Психо»: Variety представил рейтинг 100 величайших фильмов всех времен

Чтобы сформировать рейтинг 100 величайших фильмов всех времен, журналистам в среднем нужно было выбрать один лучший проект за год.

Золото взял «Психо» Альфреда Хичкока, вышедший в 1960 году.

На второй строчке — «Волшебник страны Оз» 1939 года выпуска. Классическая лента Виктора Флеминга, по мнению экспертов, выдержала испытание временем и стала неким золотым стандартом, по которому оцениваются многие другие фильмы.

Замыкает тройку лидеров легендарный «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы — первая часть трилогии, вышедшая в 1972 году. Это классическая эпопея, масштабная и всеобъемлющая.

Помимо этих трех, в рейтинг также вошли «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Поющие под дождем» Стэнли Донена и Джина Келли, «Славные парни» Мартина Скорсезе, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Паразиты» Пон Джун-хо и еще несколько десятков культовых картин.

Источник: srsly.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #чтопосмотреть #фильмы #классика #списоклучших
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Назван новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
575
Медицинский сервис DOC.online вышел на рынок Узбекистана
1401
Представители 25 стран примут участие в Astana Marathon
935
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.