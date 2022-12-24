«Крестный отец», «Темный рыцарь» и «Психо»: Variety представил рейтинг 100 величайших фильмов всех времен

Чтобы сформировать рейтинг 100 величайших фильмов всех времен, журналистам в среднем нужно было выбрать один лучший проект за год.

Золото взял «Психо» Альфреда Хичкока, вышедший в 1960 году.

На второй строчке — «Волшебник страны Оз» 1939 года выпуска. Классическая лента Виктора Флеминга, по мнению экспертов, выдержала испытание временем и стала неким золотым стандартом, по которому оцениваются многие другие фильмы.

Замыкает тройку лидеров легендарный «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы — первая часть трилогии, вышедшая в 1972 году. Это классическая эпопея, масштабная и всеобъемлющая.

Помимо этих трех, в рейтинг также вошли «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Поющие под дождем» Стэнли Донена и Джина Келли, «Славные парни» Мартина Скорсезе, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, «Паразиты» Пон Джун-хо и еще несколько десятков культовых картин.

Источник: srsly.ru



