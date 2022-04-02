Кредитный рейтинг в США. Что это такое и с чего стоит начать иммигранту

Знание того, как правильно построить хороший кредитный рейтинг, имеет решающее значение при переезде в США. Публикуем перевод статьи от novacredit.com о том, как иммигрантам создать хорошую кредитную историю.

Кредитная история в США — это подтвержденная совокупность ваших финансовых операций. Она гарантирует, что вы благонадежный житель страны. Создание кредитной истории важно для организации разных аспектов жизни. Например, без нее с вас могут запросить залог за аренду жилья или даже отказать.

Вот пять действий, которые помогут улучшить вашу кредитную историю, если вы переехали недавно.

1. Для начала перенесите существующую кредитную историю в США.

Вы можете перевести историю ваших финансовых операций из-за рубежа в США с помощью Nova Credit. С вашего согласия компания будет передавать и переводить ваши кредитные данные в формат США. Так новичкам будет легче получить одобрение на кредитные карты и другие продукты.

В настоящее время Nova Credit подключается к международным кредитным бюро в Австралии, Бразилии, Канаде, Индии, Мексике, Нигерии, Южной Корее и Великобритании.

2. Подайте заявку на Secured Credit Card.





Один из способов начать работу с кредитным рейтингом в США — использовать кредитную карту для подтверждения своей благонадежности. Если вы не можете перевести свою кредитную историю, подайте заявку на Secured Credit Card или кредитную карту с обеспечением. Вы кладете определенную сумму на депозит в банке, а взамен вам выдают кредитную карту на ту же сумму.

Убедитесь, что история ваших платежей поступает в одно из трех основных кредитных бюро США: Equifax, Experian или Trans Union. Иначе такая карта не поможет повысить ваш рейтинг.

3. Постарайтесь установить отношения с банком через сберегательный или расчетный счет.

Открытие расчетного или сберегательного счета в банке поможет создать кредитную историю, чтобы вы могли получить кредитную карту в этом финансовом учреждении в дальнейшем.

Прежде чем выбрать банк или кредитный союз, изучите, есть ли у них доступные банкоматы, какое обслуживание у клиентов, есть ли там ежемесячные или годовые сборы. После того как вы откроете счет, нужно быть осторожным и не перерасходовать средства. Это негативно повлияет на ваш рейтинг.

4. Подайте заявку на кредит в США с поручителем.





Это еще один способ упростить получение нового кредитного продукта — подать заявку с поручителем, который уже прошел процесс оформления кредита в США. Если вы указываете кого-то с хорошим кредитным рейтингом в своей заявке, это влияет и на ваш рейтинг благонадежности. Однако перед подачей заявки убедитесь, что ваш поручитель знает, во что он ввязывается. Ведь он соглашается нести ответственность за ваш долг, если вы не оплатите счета.

5. Платите вовремя и будьте терпеливы.

Как только у вас появится финансовый продукт в виде кредитной карты, студенческого займа или ипотеки, данные о которых поступают в основные кредитные бюро США, вы официально начнете создавать свой кредитный рейтинг. Своевременно оплачивайте счета, чтобы продемонстрировать свою платежеспособность и создать хорошую кредитную историю. Если у вас есть кредитная карта, используйте ее не реже одного раза в месяц, но не более 10% вашего лимита.

После нескольких месяцев своевременных платежей вы войдете в кредитную систему США, что облегчит получение одобрения на другие продукты. Регулярно проверяйте свой кредитный рейтинг и смотрите на предложения с более высоким лимитом. Чтобы контролировать свой кредит, вы можете использовать бесплатные инструменты рейтинга и мониторинга от Credit Karma или Nerd Wallet.

Имейте в виду, что может потребоваться несколько лет, чтобы создать хорошую кредитную историю. Для этого требуется терпение и тщательный мониторинг.