WE
Креативный Баку: 6 локаций для тех, кто ищет небанальный досуг в столице
Город Баку

06.09.2025

Креативный Баку: 6 локаций для тех, кто ищет небанальный досуг в столице

Продолжаем делиться с вами интересными локациями Баку, в которых проходят необычные мероприятия — от творческих встреч и дискуссий до интерактивных лекций и выставок. Первую часть можно прочесть по ссылке.



Olar, @olar.az


Уникальный арт-клуб, в котором проходят творческие встречи. Здесь любой желающий может порисовать на свободную тематику в приятной атмосфере. Идеально для отдыха от рутины и развития креативности.


Ruzu S.O.S., @ruzu_s.o.s


Коммьюнити, в котором регулярно проходят интересные дискуссии и встречи с экспертами на самые разные темы — от карьерного роста и построении отношений до здоровья и эмоций.


Frida Space, @fridaspacee


В лектории Frida Space регулярно проходят литературные вечера с интерактивными лекциями и живыми дискуссиями о культовых произведениях мировой литературы.


Ozel, @ozelartcoffee


Креативное пространство, куда стоит отправиться на мастер-классы для взрослых и детей по росписи керамики, вязанию и лепке из глины. Здесь также можно насладиться ароматным кофе из чашек, которые вы самостоятельно распишите.


MoMA, @museumofmodernart_baku


Музей современного искусства, в котором выставлены работы как азербайджанских, так и зарубежных молодых художников и скульпторов.


Platforma, @platforma.baku


Открытая комедийная площадка, которая регулярно проводит стенд-ап концерты, а также открытые микрофоны, где начинающие юмористы могут попробовать свои силы.

#баку #отдых #кудасходить #креатив
