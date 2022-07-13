Креативная экология. Как школьники создают полезные проекты и получают финансирование

EcoJas совместно с компанией Chevron реализуют проекты, которые предусматривают доступную, надежную и чистую энергию для нашего будущего. В результате награждения денежные гранты получили несколько крутых проектов.
Мы поговорили со школьниками об экологии и их инициативах.
Марал Касымбекова, город — Нур-Султан, ECO CARhttps://www.instagram.com/accounts/login/?next=/eco.carkz/
О себе
Я призер ЕсоJas. На данный момент учусь в школе №89 города Нур-Султан, окончила 10 класс.
Я задумалась об экологии в конце девятого класса, прочитав одну статью. Углубилась в эту тему и участвую в разных проектах. От состояния окружающей среды зависит состояние всех живых организмов. Многие люди не осознают этого и приносят вред не только окружающему миру, но и себе, родителям, будущему поколению. Поэтому в будущем я хочу связать свою жизнь с экологией.
Об EcoJas
Я узнала об EcoJas благодаря научному руководителю — Садуакасовой Алтынай Магазовне. Мы вместе участвовали в разных экологических проектах, изучали и поднимали важные темы. Поэтому, когда конкурс EcoJas был представлен в нашей школе, мы приняли решение участвовать.
EcoJas предлагает школьникам финансовую поддержку для реализации идей по улучшению экологии, а также работает над формированием экологического мышления у молодого поколения. У нас в школе нет предметов, которые поддерживали бы интерес детей к таким проблемам, как окружающая среда, здоровье, сортировка мусора. А благодаря подобным конкурсам школьники представляют и понимают важность осознанного отношения к природе.
В проекте EcoJas у каждого из нас был экотренер, который помогал довести проекты до идеала. Моим наставником стала Мариям Касымова. У нас было много мастер-классов по ораторскому искусству, тренинги по SMM, занятия по графическому дизайну.
О проекте
В начале года я участвовала в другом экологическом проекте от «Фонда развития общественно значимых инициатив». Тогда мы работали над технологией распознавания отходов и автоматической сортировкой по контейнерам. Вошли в топ-30 лучших проектов, но не заняли призовое место.
Можно начинать с малого. Например, отнести мусор в сортировку или посадить дерево. Поэтому я придумала проект ECO CAR.
Мы забираем вторсырье из квартир людей и отвозим его в пункты приема, которые платят нам за это. За 500 килограмм макулатуры мы получили 14 000 тенге. Эту прибыль тратим на озеленение города: сажаем деревья в школах, детских садах и вокруг жилых комплексов. Принимаем также пластик, алюминий и стекло.
Согласно договору, весь денежный выигрыш будет потрачен на проект. Мы даже будем вести финансовый отчет. А если получится сделать компанию известной, сможем внести огромный вклад в развитие экологии.
Вусал Мухамедов, 17 лет, город — Темиртау, «Отходы и климат»
Андрей Ковылкин, 18 лет, город — Темиртау, «Отходы и климат»
О себе
Вусал. Я выпускник школы №16 города Темиртау. Поступаю в университет.
Интересуюсь темой экологии, потому что людям нужны благоприятные условия для проживания. Важно думать о будущих поколениях.
Андрей. Я эковолонтер. Занимаюсь экологическим просвещением населения города Темиртау. Провожу различные акции, мероприятия, тренинги по экологии.
Об EcoJasВусал. О проекте EcoJas мы узнали от классной руководительницы Варгановой Елены Петровны. Это хорошая образовательная инициатива с крутой миссией. Я рад, что подобные мероприятия реализуются в нашей стране, а мы, школьники, можем создавать проекты по улучшению экологии и жизни других людей.
Андрей. В наши дни нужно заботиться об экологии города, развивать экологическую грамотность населения всех возрастов. Люди должны знать, что каждый человек может заботиться об экологии благодаря простым действиям.
Подобные проекты необходимы, потому что они дают возможность генерировать новые идеи по улучшению экологии и успешно их реализовывать.
О проекте
Наш проект поможет снизить количество выделяемого при гниении органических отходов метана, а значит, снизить парниковый эффект. Часть денежного гранта уйдет на дальнейшую реализацию проекта, то есть на закупки нужных материалов, а другая — на оплату работы.
Анель Мусаинова, 16 лет, город — Караганда, «Лиманное орошение»
О себе
Я ученица 10 класса школы-гимназии имени Абая №104. Занимаюсь различными проектами, а также танцую и играю на фортепиано.
Экология — одна из самых важных тем на сегодняшний день. Заботясь об экологии, мы заботимся о себе.
Об EcoJas
О проекте мы узнали от нашей учительницы по географии Жантемировой Айнур Болатовны. Зная, что это очень масштабный конкурс, мы решили испытать свои силы и знания. И не пожалели.
Такие проекты, как EcoJas — это не только увлекательно и интересно, но и возможность для школьников работать и реализовывать свои проекты. При виде «заряженных» подростков, которые горят своими работами, интерес к эко-направлению тоже растет. Соревноваться с ними — одно удовольствие. Сама атмосфера конкурса восхитительна. Все прошло на дружеской волне. Мы сплотились и поделились знаниями.
О проекте
Наш проект «Лиманное орошение» создан для повышения урожайности полевых культур и трав через весеннее увлажнение почвы талыми водами. Цель проекта — борьба с потерями оросительной воды на основе аккумулирования местного стока для лиманного орошения. Мы ездили в Шетский район, чтобы изучить актуальные проблемы нашей местности. В разговоре с агрономом выяснилось, что данный способ существует, но давно забыт. Мы сразу же приступили к изучению темы, провели различные опросы. Наша команда состоит из шести человек: все мы школьники, которые заинтересованы данным проектом.
Наш проект экологичный и экономичный. Он представляет собой меру по предупреждению и уменьшению наводнений. Урожаи на лиманах обычно в два-три раза выше, чем на рядом расположенных неорошаемых участках. В неорошаемые годы с участков скашивается сено в размере 200 тонн с 200 гектар, а в орошаемые годы — больше 400 тонн.
Полученные деньги пойдут на развитие нашего проекта.
Каждый из нас может внести вклад в сохранение экологии и будущее страны. Chevron вместе с казахстанскими школьниками уже в деле! Присоединяйтесь и вы.