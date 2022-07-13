Креативная экология. Как школьники создают полезные проекты и получают финансирование

Марал Касымбекова, город — Нур-Султан, ECO CAR

О себе





Об EcoJas

О проекте





Вусал Мухамедов, 17 лет, город — Темиртау, «Отходы и климат»

Андрей Ковылкин, 18 лет, город — Темиртау, «Отходы и климат»





О себе

Об EcoJas

О проекте





Вусал. Идея проекта — создание компоста и червятника в домашних условиях для плодородия почв, в целях сохранения климата, а также для повышения осведомленности школьников и населения города о простых способах снижения парниковых газов и оздоровления окружающей среды.

Анель Мусаинова, 16 лет, город — Караганда, «Лиманное орошение»





О себе





Об EcoJas





О проекте





На данный момент учусь в школе №89 города Нур-Султан, окончила 10 класс.Я задумалась об экологии в конце девятого класса, прочитав одну статью. Углубилась в эту тему и участвую в разных проектах. От состояния окружающей среды зависит состояние всех живых организмов. Многие люди не осознают этого и приносят вред не только окружающему миру, но и себе, родителям, будущему поколению. Поэтому в будущем я хочу связать свою жизнь с экологией.Мы вместе участвовали в разных экологических проектах, изучали и поднимали важные темы. Поэтому, когда конкурс EcoJas был представлен в нашей школе, мы приняли решение участвовать.EcoJas предлагает школьникам финансовую поддержку для реализации идей по улучшению экологии, а также работает над формированием экологического мышления у молодого поколения. У нас в школе нет предметов, которые поддерживали бы интерес детей к таким проблемам, как окружающая среда, здоровье, сортировка мусора. А благодаря подобным конкурсам школьники представляют и понимают важность осознанного отношения к природе.В проекте EcoJas у каждого из нас был экотренер, который помогал довести проекты до идеала. Моим наставником стала Мариям Касымова. У нас было много мастер-классов по ораторскому искусству, тренинги по SMM, занятия по графическому дизайну.Тогда мы работали над технологией распознавания отходов и автоматической сортировкой по контейнерам. Вошли в топ-30 лучших проектов, но не заняли призовое место.Можно начинать с малого. Например, отнести мусор в сортировку или посадить дерево. Поэтому я придумала проект ECO CAR.Мы забираем вторсырье из квартир людей и отвозим его в пункты приема, которые платят нам за это. За 500 килограмм макулатуры мы получили 14 000 тенге. Эту прибыль тратим на озеленение города: сажаем деревья в школах, детских садах и вокруг жилых комплексов. Принимаем также пластик, алюминий и стекло.Согласно договору, весь денежный выигрыш будет потрачен на проект. Мы даже будем вести финансовый отчет. А если получится сделать компанию известной, сможем внести огромный вклад в развитие экологии.Поступаю в университет.Интересуюсь темой экологии, потому что людям нужны благоприятные условия для проживания. Важно думать о будущих поколениях.Занимаюсь экологическим просвещением населения города Темиртау. Провожу различные акции, мероприятия, тренинги по экологии.Это хорошая образовательная инициатива с крутой миссией. Я рад, что подобные мероприятия реализуются в нашей стране, а мы, школьники, можем создавать проекты по улучшению экологии и жизни других людей.Люди должны знать, что каждый человек может заботиться об экологии благодаря простым действиям.Подобные проекты необходимы, потому что они дают возможность генерировать новые идеи по улучшению экологии и успешно их реализовывать.Мы придумали проект, узнав, что большое количество отходов — органические. Мы знали, что при гниении выделяется газ метан, который и представляет угрозу парникового эффекта. В дальнейшем мы придумали, как использовать компостеры и червятники для создания удобрения из органических отходов для садоводства.Наш проект поможет снизить количество выделяемого при гниении органических отходов метана, а значит, снизить парниковый эффект. Часть денежного гранта уйдет на дальнейшую реализацию проекта, то есть на закупки нужных материалов, а другая — на оплату работы.Занимаюсь различными проектами, а также танцую и играю на фортепиано.Экология — одна из самых важных тем на сегодняшний день. Заботясь об экологии, мы заботимся о себе.Зная, что это очень масштабный конкурс, мы решили испытать свои силы и знания. И не пожалели.Такие проекты, как EcoJas — это не только увлекательно и интересно, но и возможность для школьников работать и реализовывать свои проекты. При виде «заряженных» подростков, которые горят своими работами, интерес к эко-направлению тоже растет. Соревноваться с ними — одно удовольствие. Сама атмосфера конкурса восхитительна. Все прошло на дружеской волне. Мы сплотились и поделились знаниями.Цель проекта — борьба с потерями оросительной воды на основе аккумулирования местного стока для лиманного орошения. Мы ездили в Шетский район, чтобы изучить актуальные проблемы нашей местности. В разговоре с агрономом выяснилось, что данный способ существует, но давно забыт. Мы сразу же приступили к изучению темы, провели различные опросы. Наша команда состоит из шести человек: все мы школьники, которые заинтересованы данным проектом.Он представляет собой меру по предупреждению и уменьшению наводнений. Урожаи на лиманах обычно в два-три раза выше, чем на рядом расположенных неорошаемых участках. В неорошаемые годы с участков скашивается сено в размере 200 тонн с 200 гектар, а в орошаемые годы — больше 400 тонн.Полученные деньги пойдут на развитие нашего проекта.

Каждый из нас может внести вклад в сохранение экологии и будущее страны. Chevron вместе с казахстанскими школьниками уже в деле! Присоединяйтесь и вы.







