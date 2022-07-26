Креативная экология. Как школьники создают полезные проекты и получают финансирование

«Отходы и климат», «Лиманное орошение» и ECO CAR — все, что надо знать о подрастающих экологах Казахстана. Ребята осуществили свои крутые идеи в сфере экологии и получили денежные гранты на осуществление дальнейших проектов. В июне 2022 года в городе Нур-Султан состоялось награждение победителей проекта EcoJas Национальной волонтерской сети при поддержке компании «Шеврон».

Об экологической проблеме

Многие люди не осознают, что наносят вред не только окружающему миру, но и себе. От состояния окружающей среды зависит состояние всех людей и животных. Каждый день мы выбрасываем тонны вещей, которые можно было бы использовать повторно. Но людям либо лень сортировать отходы, либо они не знают, как это делать и куда их отвозить. Тогда я задумалась, как можно решить проблему отходов.





Решение проблемы

Мы подумали, что можно начать с малого, например, отнести мусор в сортировку или посадить дерево. Поэтому теперь и существует прекрасный проект ECO CAR.

Мы собираем вторсырье у людей и отвозим его в пункты приема, которые платят нам за это. За 500 килограммов макулатуры мы получаем 14 000 тенге и тратим их на озеленение города: сажаем деревья в школах, детских садах и вокруг жилых комплексов. Мы также принимаем пластик, алюминий и стекло.





Кто придумал проект





Я учусь в школе №89 города Нур-Султан, окончила 10 класс.Я задумалась об экологии в конце девятого класса. Сейчас стараюсь участвовать в различных эко-проектах, один из которых ECO CAR. В будущем я хочу связать свою жизнь с экологией.





Вусал Мухамедов, 17 лет, город — Темиртау, «Отходы и климат»



Андрей Ковылкин, 18 лет, город — Темиртау, «Отходы и климат»





Об экологической проблеме

Вусал. Мы узнали, что большое количество отходов — органические. А при их гниении выделяется газ метан, который и создает угрозу возникновения парникового эффекта.





Решение проблемы

Вусал. Мы придумали, как использовать компостеры и червятники для создания удобрения из органических отходов для садоводства. Наш проект поможет снизить количество выделяемого метана, а значит, снизить парниковый эффект. Идея проекта — создание компоста и червятника в домашних условиях для плодородия почв в целях сохранения климата, а также для того, чтобы рассказать людям о простых способах снижения парниковых газов и оздоровления окружающей среды.

Андрей. В наши дни люди должны знать, что каждый человек может заботиться об экологии благодаря простым действиям.





Кто придумал проект







Вусал. Я выпускник школы №16 города Темиртау. Поступаю в университет.

Интересуюсь темой экологии, потому что людям нужны благоприятные условия для проживания сейчас и в будущем.

Андрей. Я эковолонтер. Занимаюсь экологическим просвещением населения города Темиртау: провожу различные акции, мероприятия, тренинги по экологии.





Анель Мусаинова, 16 лет, город — Караганда, «Лиманное орошение»





Об экологической проблеме







Мы ездили в Шетский район, чтобы изучить проблему наводнений в этой местности. В разговоре с агрономом я выяснила, что раньше здесь применялось лиманное орошение. Оно помогает предотвращать наводнения и при этом повышает урожайность через увлажнение почвы талыми водами. Но сейчас этот способ давно забыт.





Решение проблемы





Я изучила тему и провела различные опросы. Так появился проект «Лиманное орошение». Наш проект экологичный и экономичный. Помимо того, что лиманное орошение помогает в предотвращении наводнений, урожаи на лиманах обычно в два-три раза выше, чем на рядом расположенных неорошаемых участках. В неорошаемые годы с участков скашивается сено в размере 200 тонн с 200 гектар, а в орошаемые годы — больше 400 тонн.





Кто придумал проект

Я ученица 10 класса школы-гимназии имени Абая №104. Занимаюсь различными проектами, а также танцую и играю на фортепиано.

Экология — одна из самых важных тем для меня на сегодняшний день. Заботясь об экологии, мы заботимся о себе.





Об EcoJas





EcoJas — это образовательно-познавательный проект для школьников, его цель — эко-просвещение среди детей и привитие бережного отношения к окружающей среде. Проект стартовал в начале года и охватил больше 3700 учеников из 73 школ Акмолинской и Карагандинской областей.

В обычных школах нет предметов, которые бы поддерживали интерес детей к таким проблемам, как окружающая среда, здоровье или сортировка мусора. А благодаря подобным конкурсам школьники представляют и понимают важность лучшего отношения к природе.





Каждый из нас может внести вклад в сохранение экологии и будущее страны. Национальная волонтерская сеть и компания «Шеврон» вместе с казахстанскими школьниками уже в деле! Присоединяйтесь и вы.



