Креатив и искусство. 7 бесплатных курсов для журналистов, музыкантов и фотографов

Увлекаетесь журналистикой и современным искусством? Хотите научиться выступать на публике и создавать музыку? Или предпочитаете писать тексты и делиться ими в социальных сетях? Тогда эти курсы для вас.

Курс охватывает главные элементы творческого письма: рассказ, эссе, мемуар. Вас научат приемам, которые писатели используют для создания воодушевляющих историй и интересных персонажей. Подойдет для всех, кто хочет научиться хорошо писать.

Программа состоит их таких тем, как «создание персонажа», «создание сеттинга и его описание», «сюжет». Для всех, кто хочет научиться писать хорошо.

How to Make a Comic Book от High Tech High

Это проектно-ориентированный курс, в конце которого студенты смогут сделать собственный четырехстраничный комикс по небольшому рассказу. Отличные занятия для тех, кто увлекается рисованными историями и хочет создать что-то свое.

Конечным результатом пользователи могут поделиться с сокурсниками и оценить произведения других людей.

Music Production от Berklee College of Music

Для тех, кто хочет создавать собственную музыку. Здесь вы узнаете, как писать мелодии, записывать звук и использовать профессиональные приложения.

Отдельные занятия посвящены техническому сопровождению и новым технологиям в индустрии музыка. Под конец курса студенты смогут представить свои первые музыкальные произведения.

Become a journalist от Michigan State University

Если вы всегда увлекались журналистикой, хотите работать в СМИ и заниматься новостями, то этот курс для вас. Здесь вы приобретете все необходимые навыки, а на заключительном этапе создадите портфолио, которое можно показать при поступлении на работу.

Уровень курса — начальный, это значит, что студентам не обязательно знать что-то об изучаемой области. По завершению каждый выпускник получает сертификат..

На курсе вы научитесь снимать фотографии для Instagram, правильно использовать свет при съемке, обрабатывать портреты, выделять главное в кадре.

Общая продолжительность занятий — около 11 часов. За это время преподаватели расскажут о композиции снимков, технических основах и обработке фотографий.

Modern and Contemporary Art and Design от Museum of Modern Art