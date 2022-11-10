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Космос, магические миры и альтернативная история: 10 самых ожидаемых игр 2023 года
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Сегодня в 13:45

Космос, магические миры и альтернативная история: 10 самых ожидаемых игр 2023 года

Новый год — новые игровые проекты. От дальних краев вселенной до современного Нью-Йорка — рассказываем о лучших играх, в которые мы сможем поиграть уже скоро.


Star Wars Jedi: Survivor



Jedi: Survivor — это приключенческий экшн с видом от третьего лица. За его разработку отвечает Respawn Entertainment в сотрудничестве с Lucasfilm Games.

Действие игры разворачивается спустя пять лет после событий Fallen Order — предыдущей части серии. Сюжет расскажет о Кэле Кестисе — персонаже, с которым знакомы игроки «Павшего Ордена». Героя преследуют Имперские Войска, и игрок должен помочь ему уйти них.

Узнать, что дальше будет делать джедай, можно в марте 2023 года.


Forza Motorsport 8



Знакомая всем серия гоночных игр возвращается с новой частью после долгого отсутствия. Игроков ждет все, что они так полюбили в Forza Motorsport: отличная графика, реалистичная физика и продуманные трассы.


Final Fantasy XVI



Продолжение популярной игровой серии Final Fantasy станет эксклюзивом для PlayStation 5 как минимум на первые полгода. Позже новая часть выйдет на остальных платформах.

В игровом мире — Валистее, большое значение имеют источники магии, которые здесь называют «Материнскими кристаллами». Они имеют особую связь с «доминантами» — людьми, наделенными особыми способностями. Именно они станут главными персонажами, с помощью которых игроку придется защищать весь мир от надвигающейся Чумы.

Увлечься приключениями в волшебном мире можно будет летом следующего года.


Pragmata




Pragmata — новый приключенческий экшн от Capcom.

Действие игры происходит в антиутопическом мире недалекого будущего на Луне, где игроку предстоит разобраться с запутанной историей, в которую вовлечены отец и его маленькая дочь.

Точной даты релиза еще нет, но проект должен увидеть свет в 2023 году.


Starfield




Новая игра от компании Bethesda расскажет о приключениях Довакина в космосе. Ладно, шутим. Starfield — первая новая игровая вселенная от студии за 25 лет. Здесь можно будет создать собственного персонажа и вместе с ним отправиться на исследования бесконечного космического пространства. Главная цель приключения, по словам разработчиков: «Разгадать величайшую загадку человечества».


The Wolf Among Us 2



Знаменитая игровая студия Telltale Games готовится выпустить продолжение не менее знаменитой игры The Wolf Among Us.

Сюжет познакомит игрока как со старыми персонажами, так и новыми, которые продолжат дружить или враждовать с шерифом Бигби.


Marvel's Spider-Man 2



Вторая часть одной из лучших игр про «дружелюбного соседа» увидит свет уже в следующем году.

Помимо самого Питера Паркера среди персонажей будут Майлз Моралес, Крейвен-охотник, Веном и еще несколько примечательных героев и не только. Ждем увлекательной боевки, зрелищных полетов на паутине и интересную историю.


Assassin's Creed Mirage



История Басима — хитрого вора, который устремляется на оживленные улицы Багдада IX века в поисках ответов и справедливости. Вступив в загадочную и древнюю организацию Незримых, Басим станет мастером-ассасином и изменит свою судьбу.

Вместе с новым членом Братства мы будем учиться совершать новые приемы, карабкаться по стенам Багдада и прыгать в сено с большой высоты.


Atomic Heart



Альтернативная реальность середины прошлого века. Приключенческий боевик с большим количеством роботов, которые постепенно заменяют сотрудников во всех сферах, от домашних дел до сельского хозяйства.

Все самое интересное начинается с момента, когда по неизвестной причине машины на одном из предприятий вышли из строя. Игрок, в лице главного героя, должен узнать, что там случилось.


Black Myth: Wukong



Игра в жанре экшн, основанная на историческом произведении «Путешествие на Запад». В адаптированной версии мы будем выступать за Короля обезьян, которому необходимо завершить свое приключение. В ходе него игроки смогут посетить большое количество продуманных локаций, сразиться с разными противниками, используя многочисленный арсенал приемов и магических трюков.

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