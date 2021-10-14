Космическая компания Стива Возняка Privateer Space займется поиском орбитального мусора

Компания Privateer Space в феврале 2022 года приступит к поискам космического мусора на орбите Земли. Стартап будет запускать спутники для создания карты расположения опасных объектов в космосе, а в дальнейшем — для их уничтожения.

Запуск первого спутника запланирован на 11 февраля, второго — на конец апреля.

Устройство оснастят 42 датчиками, часть из которых будет оборудована видеокамерами. Корпус спутника изготовят по технологии 3D-печати из углеродного волокна.

Передвигаться в пространстве он будет помощью вращающихся магнитных устройств, генерирующих электрический ток. Спутник проработает на орбите четыре месяца, после чего его выведут оттуда.

Это будет первый этап работы Privateer Space, в дальнейшем она планирует заняться уничтожением космического мусора.

Источник: rb.ru