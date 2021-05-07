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Космическая компания Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе
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Сегодня в 10:24

Космическая компания Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе

Космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планирует 20 июля совершить свой первый суборбитальный обзорный полет на своем корабле New Shepard. Одно место, на первом рейсе, компания предложит победителю пятинедельного онлайн-аукциона.

Стоимость билета не установлена, она сформируется во время аукциона, который организаторы поделили на три этапа. С 5 по 19 мая, желающие оставляют на сайте заявки на любую сумму, причем посмотреть чужую не получится. С 19 мая, суммы заявок станут публичными, и участники должны будут повышать ставки. 12 июня, в третьем туре, пройдет онлайн-аукцион.

Корабль New Shepard предназначен для автономного полета шести пассажиров, на расстояние более 100 километров над Землей, в суборбитальное пространство, достаточно высокое, чтобы испытать несколько минут невесомости, и увидеть кривизну планеты. В капсуле есть шесть смотровых окон. Они почти в три раза выше, чем на лайнере «Boeing 747» и являются самыми большими, из когда‑либо использовавшихся в космосе.

Деньги победителя передадут фонду Club for the Future, созданный вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах: науки, технологий, инженерии, математики и создания жизни в космосе.

Источник: daily.afisha.ru

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#джеффбезос #космическийтуризм
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