Косметолог о том, почему в 40 лет уже поздно убирать морщины и какие тренды в косметологии

Надежда Хон, владелица KhonNa clinic, косметолог, @dr.khonna





О себе

Я косметолог. Занимаюсь эстетикой лица. Мне нравится медицина и индустрия красоты — это моя стихия. Также я директор и владелец KhonNa clinic. У нас обширный спектр услуг: от чистки лица до малоинвазивной хирургии. Летом в планах открыть клинику с хирургическим направлением.

Я училась в Италии, Германии, России, где мне ставили руку именитые специалисты. Также проходила кадавер-курсы. На данный момент повышаю квалификацию и обучаюсь на пластического хирурга. Помимо этого сама провожу обучение, тренинги для докторов, куда прилетают люди со всего мира: из Великобритании, Франции, России, Азербайджана.





О развитии косметологии

Сегодня косметологов в Казахстане очень много. Но настоящих специалистов, которым можно доверить свое лицо, на мой взгляд, практически нет.

Многие доктора, которые когда-то давно получили медицинское образование, не имеют понятия, что такое красота и эстетика. А для того чтобы заниматься косметологией, нужно не только иметь образование, но и чувство вкуса.

Большинство специалистов не стремится совершенствоваться, считая себя гуру, но при этом владеют устаревшими техниками, которые уже никто не использует.

Зачем ходить к косметологу

Косметолог нужен, чтобы ухаживать за собой, красиво стареть. С помощью косметологии можно решать эстетические проблемы с кожей. При этом не обязательно менять себя до неузнаваемости.





Нет никаких возрастных ограничений для посещений косметолога. Уже с 18 лет можно начинать делать элементарные уходовые процедуры и по мере желания или необходимости дополнять их другими процедурами.

Рекомендую смотреть не на возраст, а на показания. Если вы заметили, что у вас уже в 20 лет заломы на коже, стоит подумать о профилактике. Бывает, что женщины приходят к нам только в возрасте 40-45 лет с явно выраженными мимическими морщинами. В данном случае можно сказать, что приходить к косметологу уже поздно, так как кожные заломы уже сформировались.

Рекомендую смотреть не на возраст, а на показания







Косметология сегодня — это и про эстетику, и про здоровье. Поэтому, если у вас, например, проблемы с акне, стоит обратиться к косметологу-дерматологу. Он проведет необходимое обследование и выявит причинные заболевания.

О трендах в косметологии

Сегодня благодаря социальным сетям формируются определенные стандарты красоты: пухлые губы, красивые скулы, узкое вытянутое лицо. И большинство пациентов хотят соответствовать этим стандартам.

Но есть и те, кто выступает за естественность. Такие клиенты не хотят менять внешность, но стремятся подчеркнуть свою изюминку.

Также многие стремятся восполнить утраченные в связи с возрастом объемы.





О чем нужно знать перед посещением косметолога

Я много работаю с людьми и вижу, что часто потенциальные пациенты считают, что определенный результат получается благодаря определенному препарату. Но на самом деле это не важно. Советую всем выбирать, прежде всего, специалиста с наработанной рукой. Если у косметолога хорошая техника, он с помощью любого препарата сделает именно то, что вам нужно.

Молодые специалисты сегодня намного более продвинутые, они на одной волне с клиентами





Часто люди предпочитают косметологов с большим опытом — 20-30 лет. На мой взгляд, это ошибка. Молодые специалисты сегодня намного более продвинутые, они на одной волне с клиентами, видят шире и больше. Например, мои ученики — это молодые доктора, новое поколение, которые хорошо чувствуют тренды и понимают пациентов.

Поэтому при выборе косметолога, в первую очередь, стоит смотреть на его работы. Также важны рекомендации и отзывы.

Важно помнить о том, что кожа требует тщательного ухода и внимания. Нужно постоянно подпитывать и увлажнять ее. Не нужно бояться косметологов, важно заботиться о себе.