Косметика, свитшоты и постельное белье — 8 казахстанских брендов, которые не хуже зарубежных





Бренд появился в 2017 году. Идея Qazaq republic — передать частицу культуры, национальной айдентики.

Некоторые до сих пор думают, что бренд продает только футболки, но на самом деле уже сейчас у компании больше 40 наименований товаров. Помимо свитшотов, бомберов и кепок можно купить термобутылку Bótelke, сумку Sómke, бокс QR:MaskBox и не только.

Вещи от Qazaq republic можно приобрести как в фирменных магазинах, так и в магазинах «Меломан», FashionPark и Duty Free.











Компания «Рахат» работает уже больше 75 лет и производит 400 наименований разнообразных кондитерских изделий.

За последние несколько лет бренд выпустил большое количество новинок, которые как всегда радуют хорошим качеством продукта и дизайном упаковок. Особенно нам нравится уникальный проект Qazaqstan Óneri, который был создан в коллаборации с платформой культурного и творческого обмена ART FUTURE. Его цель — познакомить казахстанцев с богатой современной культурой нашей страны и вдохновить на исследование художественного стиля казахстанских талантов.









Argymaq — первый отечественный люкс-бренд аксессуаров, был создан в 2016 году.

Основная идея марки Argymaq заключается в осмыслении культурного и исторического наследия Казахстана и выражении в современных и функциональных изделиях.

В дизайне коллекций используются графические элементы и паттерны, выполненные на основе авторских произведений.

Первые коллекции состояли только из галстуков и палантинов. В 2019 году открылся первый монобутик с расширенным ассортиментом, где появились трикотажные изделия, шарфы, мужские рубашки и коллекции аксессуаров, сделанные совместно с известными мировыми брендами.











Бренд постельного белья для счастливой жизни и крепкого сна. jumsaq.kz — это натуральные ткани и лаконичные цвета. Можно выбрать уже готовый комплект или сшить на заказ по вашим размерам.

У jumsaq.kz есть коллекция Nomad Nature в честь уникальных природных мест Казахстана, которая призывает ценить природу родного края. Озера Кольсай и Кайынды вдохновили сделать белье под названием Deep of Qayindi, а коллекция с глубоким синим цветом называется «Аральское море 1977».









Wonderlab cosmetics — ЗОЖ-бренд честной и натуральной косметики, который за несколько лет на рынке уже успел завоевать любовь девушек по всему миру.

Натуральность и экологичность — основная философия бренда. Поэтому используется простая упаковка и минималистичный дизайн, а состав косметики полностью указан на упаковке. Создатели марки намеренно отказались от силиконов, парабенов, SLS/SLES в пользу мягких ПАВов и абразивов. Это позволяет избежать побочных эффектов, а кожа и волосы не пересушиваются даже после частого мытья, к тому же в них не накапливается химия.











Компания появилась в 2016 году и занимается производством, расфасовкой и реализацией лепсинского натурального меда. Но производство меда существует уже давно. Все началось в Лепсинске, небольшом селе в Алматинской области в горах Джунгарского Алатау. В 1857 году сюда завезли первые улья, и основной деятельностью села стало пчеловодство.

Сорт у Lepsi honey один — горное разнотравие. В его составе несколько сотен видов лекарственных трав и растений.

Также компания производит варенье и компоты. Уникальность этих продуктов в том, что фрукты и ягоды, которые в них используют, выращены в диких условиях.

Продукция распространяется в Астане и Алматы, а также мед представлен в Актау, Атырау и Караганде. Его можно купить в аэропортах, удобно, что есть подарочные наборы.









Несмотря на то, что Казахстан ни у кого не ассоциируется с вином, компания Arba Wine смогла создать продукт, которым можно гордиться.

Главный секрет — уникальные особенности местности произрастания винограда. Виноградники Arba Wine расположены на высоте 1000 метров над уровнем моря у подножия Заилийского Алатау, и именно здесь сошлись природные факторы и особенные характеристики местности. Среди этих факторов важную роль играет разница дневных и ночных температур летом. Другая особенность расположения — постоянный сухой ветер у подножия гор, который защищает виноградники от болезней влажности. Благодаря этим особенностям компания не применяет химическую обработку и получает чистый натуральный виноград, из которого производит вино мирового уровня.









Это молодой бренд, который создает бетонные минималистичные подсвечники и аромаэкосвечки, созданные с помощью натурального соевого воска и наполненные ярким ароматом.

После полного испарения свечи можно сделать перезалив воска в ваш бетонный подсвечник по сниженной стоимости. Так что подсвечник многоразовый, также после испарения воска его можно использовать как горшок для растения.





Источник: the-steppe.com, kapital.kz