Косметика, свитшоты и постельное белье — 8 казахстанских брендов, которые не хуже зарубежных

Qazaq republic, @qazaq.republic
Бренд появился в 2017 году. Идея Qazaq republic — передать частицу культуры, национальной айдентики.
Некоторые до сих пор думают, что бренд продает только футболки, но на самом деле уже сейчас у компании больше 40 наименований товаров. Помимо свитшотов, бомберов и кепок можно купить термобутылку Bótelke, сумку Sómke, бокс QR:MaskBox и не только.
Вещи от Qazaq republic можно приобрести как в фирменных магазинах, так и в магазинах «Меломан», FashionPark и Duty Free.
«Рахат», @rakhat_lotte
Компания «Рахат» работает уже больше 75 лет и производит 400 наименований разнообразных кондитерских изделий.
За последние несколько лет бренд выпустил большое количество новинок, которые как всегда радуют хорошим качеством продукта и дизайном упаковок. Особенно нам нравится уникальный проект Qazaqstan Óneri, который был создан в коллаборации с платформой культурного и творческого обмена ART FUTURE. Его цель — познакомить казахстанцев с богатой современной культурой нашей страны и вдохновить на исследование художественного стиля казахстанских талантов.
Argymaq, @argymaq
Argymaq — первый отечественный люкс-бренд аксессуаров, был создан в 2016 году.
Основная идея марки Argymaq заключается в осмыслении культурного и исторического наследия Казахстана и выражении в современных и функциональных изделиях.
В дизайне коллекций используются графические элементы и паттерны, выполненные на основе авторских произведений.
Первые коллекции состояли только из галстуков и палантинов. В 2019 году открылся первый монобутик с расширенным ассортиментом, где появились трикотажные изделия, шарфы, мужские рубашки и коллекции аксессуаров, сделанные совместно с известными мировыми брендами.
jumsaq.kz, @jumsaq.kz
Бренд постельного белья для счастливой жизни и крепкого сна. jumsaq.kz — это натуральные ткани и лаконичные цвета. Можно выбрать уже готовый комплект или сшить на заказ по вашим размерам.
У jumsaq.kz есть коллекция Nomad Nature в честь уникальных природных мест Казахстана, которая призывает ценить природу родного края. Озера Кольсай и Кайынды вдохновили сделать белье под названием Deep of Qayindi, а коллекция с глубоким синим цветом называется «Аральское море 1977».
Wonderlab cosmetics, @wonderlab_cosmetics
Wonderlab cosmetics — ЗОЖ-бренд честной и натуральной косметики, который за несколько лет на рынке уже успел завоевать любовь девушек по всему миру.
Натуральность и экологичность — основная философия бренда. Поэтому используется простая упаковка и минималистичный дизайн, а состав косметики полностью указан на упаковке. Создатели марки намеренно отказались от силиконов, парабенов, SLS/SLES в пользу мягких ПАВов и абразивов. Это позволяет избежать побочных эффектов, а кожа и волосы не пересушиваются даже после частого мытья, к тому же в них не накапливается химия.
Lepsi honey, @lepsihoney
Компания появилась в 2016 году и занимается производством, расфасовкой и реализацией лепсинского натурального меда. Но производство меда существует уже давно. Все началось в Лепсинске, небольшом селе в Алматинской области в горах Джунгарского Алатау. В 1857 году сюда завезли первые улья, и основной деятельностью села стало пчеловодство.
Сорт у Lepsi honey один — горное разнотравие. В его составе несколько сотен видов лекарственных трав и растений.
Также компания производит варенье и компоты. Уникальность этих продуктов в том, что фрукты и ягоды, которые в них используют, выращены в диких условиях.
Продукция распространяется в Астане и Алматы, а также мед представлен в Актау, Атырау и Караганде. Его можно купить в аэропортах, удобно, что есть подарочные наборы.
Arba Wine, @arba_wine
Несмотря на то, что Казахстан ни у кого не ассоциируется с вином, компания Arba Wine смогла создать продукт, которым можно гордиться.
Главный секрет — уникальные особенности местности произрастания винограда. Виноградники Arba Wine расположены на высоте 1000 метров над уровнем моря у подножия Заилийского Алатау, и именно здесь сошлись природные факторы и особенные характеристики местности. Среди этих факторов важную роль играет разница дневных и ночных температур летом. Другая особенность расположения — постоянный сухой ветер у подножия гор, который защищает виноградники от болезней влажности. Благодаря этим особенностям компания не применяет химическую обработку и получает чистый натуральный виноград, из которого производит вино мирового уровня.
Sham candles, @sham.candles
Это молодой бренд, который создает бетонные минималистичные подсвечники и аромаэкосвечки, созданные с помощью натурального соевого воска и наполненные ярким ароматом.
После полного испарения свечи можно сделать перезалив воска в ваш бетонный подсвечник по сниженной стоимости. Так что подсвечник многоразовый, также после испарения воска его можно использовать как горшок для растения.
Источник: the-steppe.com, kapital.kz