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Кортни Кокс вновь сыграет в «Крике»
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Сегодня в 10:25

Кортни Кокс вновь сыграет в «Крике»

Популярная в прошлом актриса Кортни Кокс вновь вернется к одному из своих самых известных образов — журналистки Гэйл Уэзерс из серии триллеров «Крик». Как отмечает издание Deadline, она примет участие в пятом фильме, который собираются снимать студии Paramount и Spyglass.

Сама актриса подтвердила эту информацию, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram короткий видеоролик, запечатлевший знакомую всем поклонникам франшизы маску.

Ранее стало известно о возвращении и другого популярного героя «Крика» — Дэвида Аркетта, который в очередной раз исполнит роль заместителя шерифа Дьюи. Постановщиками картины назначены Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, создатели фильма «Я иду искать» 2019 года выпуска.

График работ пока не определен, но Paramount рассчитывает представить фильм «Крик 5» зрителям в середине 2021 года. Напомним, что режиссер — Уэс Крэйвен, который выпустил первую часть «Крика» в 1996 году.

Источник: kinonews.ru

Источник фотографии: gazeta.ru

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#кортникокс #кри
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