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Кортни Кокс номинировали на «Эмми» за «Друзей»
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Сегодня в 10:33

Кортни Кокс номинировали на «Эмми» за «Друзей»

Кортни Кокс номинировали на международную телевизионную премию «Эмми» за спецвыпуск «Друзья: Воссоединение». Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

Кокс была одним из исполнительных продюсеров выпуска вместе с создателями оригинального шоу Мартой Кауфман и Дэвидом Крейном, а также актерами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэтью Перри и Дэвидом Швиммером.

За свое десятилетнее существование ситком «Друзья» получил 62 номинации «Эмми». Пять из них были у Энистон как у «Лучшей комедийной актрисы» первого и второго плана. Кудроу получила шесть номинаций на «Лучшую комедийную актрису второго плана». ЛеБлан трижды, а Перри единожды претендовали на звание «Лучшего комедийного актера», а Швиммер отметился одной номинацией в категории «Лучший комедийный актер».

Спецэпизод «Друзей» стал доступен для зрителей 27 мая в 10.00 на «Кинопоиск HD» и в «Амедиатеке» одновременно со всем миром. Он стал первым воссоединением каста за 17 лет. Во время шоу актеры общались с ведущим Джеймсом Корденом, читали сценарий, участвовали в викторинах и многое другое.

В съемках приняли участие Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.

Источник: daily.afisha.ru

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