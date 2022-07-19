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Корона Ms. World of Korea досталась кыргызстанке Рахат Шариповой
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Сегодня в 10:08

Корона Ms. World of Korea досталась кыргызстанке Рахат Шариповой

Кыргызстанка Рахат Шарипова стала победительницей международного конкурса красоты Ms. World of Korea, который прошел в Сеуле.

ранее этот конкурс красоты назывался Paragon Queens International, однако в 2022 году организаторы решили переименовать его в Ms. World of Korea.

Рахат Шарипова была приглашена для участия по итогам другого конкурса красоты — для замужних женщин Missis Universe — 2022, который проходил в Южной Корее в конце июня. Тогда она вошла в топ-25 самых красивых участниц конкурса.

Победительнице 46 лет, она предприниматель.

Источник: 24.kg

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