Американская ню-метал-группа Korn выпустила новый альбом Requiem. На пластинку продолжительностью 33 минуты попали 9 треков.

Requiem стал четырнадцатым альбомом Korn. Два сингла с новой пластинки, Start the Healing и Lost in the Grandeur, выходили ранее в виде синглов с клипами в придачу.



Источник: daily.afisha.ru