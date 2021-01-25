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Корейские ученые создали «невидимые солнечные панели», которые можно интегрировать в смартфоны
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Сегодня в 10:38

Корейские ученые создали «невидимые солнечные панели», которые можно интегрировать в смартфоны

Ученые Инчхонского национального университета разработали прозрачный солнечный элемент, который способен работать как генератор энергии. Предполагается, что в перспективе его можно будет интегрировать в окна домов или теплицы, а также в различные электронные устройства ― например, в смартфоны, что сделает солнечную энергию более доступной. Исследование опубликовано в Journal of Power Sources.

Массовое использование современных солнечных элементов ограничено из-за их непрозрачности. Солнечные панели сегодня можно увидеть в основном на крышах домов или в других местах, скрытых от глаз обычного пользователя.

Группа ученых Инчхонского национального университета поставила цель решить эту проблему и разработала прозрачный солнечный элемент, который в перспективе можно интегрировать в окна домов, теплицы или даже смартфоны, пишет Tech Times. Использование этой разработки позволит сделать солнечную энергию более доступной для массового использования, считают авторы работы.

Источник: incrussia.ru

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#наука #экология #ученые #солнечнаяэнергия
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