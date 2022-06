Конкурсы, гранты и стажировки — 15 возможностей для представителей креативной индустрии

Рассказываем о классных возможностях, благодаря которым вы сможете развить свою идею, повысить квалификацию и получить профессиональный опыт.





Премия присуждается проектам, которые поддерживают и развивают цель ООН — Education for Sustainable Development, на локальном уровне. Они могут базироваться в любом регионе мира.

Для участия нужно выслать презентацию своего действующего проекта, заполнить форму. Два победителя получат по 3000 $, которые должны быть направлены на расширение.

Дедлайн: 15 июня





Ежегодный конкурс эссе, цель которого — вдохновить общество учиться у молодых умов тому, что каждый может изменить мир к лучшему.

Тема этого года — My Values — ценности, которые определяют, как мы думаем и действуем. Участники должны быть не старше 25 лет. Максимальный объем эссе — 700 слов.

Победитель получает приз в 100 000 йен. Участники, занявшие второе место, — 50 000 йен.

Дедлайн: 15 июня





Фонд «Берта» запускает четвертую программу для активистов, журналистов-исследователей и ученых, в рамках которой они будут работать над освещением и устранением социальных проблем.

Тематика этого года — производство и распределение продовольствия. Участники должны иметь опыт работы, интерес к теме и желание помогать людям.

Проект оплачивает жилье и предоставляет финансирование для исследований.

Дедлайн: 26 июня





Программа резиденции от University of British Columbia для исследователей и ученых. Участники будут читать лекции для местных студентов и проводить независимые исследования.

В пакет документов для подачи входят: заявка, CV, эссе и две рекомендации. Оплачивается перелет, проживание и стипендия в размере 5000-10 000 CAD.

Дедлайн: 30 июня





Двенадцатимесячная программа, поддерживающая развитие лидерских качеств руководителей по всему миру. В рамках проекта участники работают с наставниками и бизнес-тренерами.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 40 лет, занимающим руководящую должность, и с опытом работы более трех лет.

Участники получают грант в 10 000 $ на развитие проекта, наставничество ментора и нетворкинговую сеть из других стипендиатов и выпускников.

Дедлайн: 30 июня





IvyPanda ежегодно предоставляет стипендии в размере 1500 $ талантливым студентам, которые демонстрируют мастерство написания эссе.

Стипендии будут присуждены двум участникам: победитель получит 1000 $, приз за второе место составит 500 $.

Оценивание проходит по критериям: грамматика, орфография, организация, стиль, ссылки. Объем: 500-700 слов на английском языке.

Дедлайн: 30 июня





Программа от правительства Польши для исследователей в области культуры, истории и наследия. Есть две категории участников: Senior для докторов наук и лекторов и Junior для студентов докторантуры.

Участники получают доступ к библиотеке, рабочему пространству, архивам и научным институтам Польши. Кроме того, выплачивается ежемесячная стипендия в размере 2500-3500 польских злотых. В пакет документов для подачи входят: рекомендационные письма, эссе и CV.

Дедлайн: 30 июня





Цель конкурса — стимулировать и поощрить инновации в области инженерного дела. Ежегодно для участия в конкурсе приходят более 12 000 идей дизайна продуктов от инженеров, предпринимателей и студентов со всего мира.

Принимаются проекты в таких категориях, как: Aerospace & Defense, Automotive, Transportation, Consumer Product Design, Electronics, Sensors, IoT, Manufacturing, Robotics, Automation, Medical, Sustainable Technologies, Future Energy.

Победитель получит грант на сумму 20 000$, а участники, занявшие первые места в категориях — компьютеры или планшеты HP.

Дедлайн: 1 июля





Международное учебное заведение в Берлине приглашает предпринимателей, представителей индустрии кино, деятелей культуры и других креативных областей на воркшоп-программу.

Участников обучат способам творческого взаимодействия с аудиторией. Приглашенные лекторы будут проводить индивидуальные коучинговые сессии.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом работы, которые планируют создать свой кинофестивать, начать образовательную инициативу в области кино и медиа или другие проекты, связанные с культурой. Для участия нужно подать пакет документов, в который входят: описание проекта, его примерный бюджет и ваша биография. При необходимости участникам выделяется стипендия.

Дедлайн: 7 июля





Стипендия имени Айана Парри — международный фотоконкурс для молодых фотографов не старше 24 лет. Работы принимаются в двух категориях: The Sunday Times Award for Achievement и The Canon Award for Potential.

Победители получат грант в 3500 $ и возможность работать с наставником. А проекты финалистов будут выставлены на выставке в Лондоне и появятся в журнале Sunday Times.

Дедлайн: 15 июля





Организация экономического сотрудничества и развития приглашает целеустремленных студентов с различным опытом для работы над проектами. Есть разные программы, большая часть которых проходит во Франции.

Потенциальные участники должны учиться на бакалавриате или магистратуре, владеть английским или французским языками, иметь компьютерные навыки.

Длительность: от одного до шести месяцев. Предоставляется стипендия в €700 в месяц.

Дедлайн: 1 сентября





Азиатский Банк Развития приглашает магистрантов и докторантов для участия в программе стажировки.

Это отличная возможность посмотреть, как работает крупное финансовое учреждение, получить опыт от ведущих специалистов своей области и провести собственное исследование.

Основные критерии: проведение научных работ, знание английского языка.

Дедлайн: 15 сентября и 15 февраля





Летний лагерь для подростков приглашает стажеров и волонтеров для участия в программе.

Доступны стажировки в направлениях: Администрирование, Образование, Гостеприимство, Здравоохранение.

Участники должны учиться в старших классах школы, на бакалавре или быть недавним выпускником. Оплачивается проживание и питание, предоставляется стипендия и частичное покрытие расходов на перелет.

Дедлайн: открытый





Стипендия для тех, кто интересуется компьютерной графикой или смежными областями обучения.

Подать заявку может любой, кто изучает 2D или 3D компьютерную графику, анимацию, дизайн, художественные инженерные разработки. Победители каждого квартала будут получать 1000 $.

Дедлайн: открытый





Student Digital Fest — платформа для реализации интеллектуального потенциала студенческих команд и разработки технологических решений в сфере цифровизации.

К участию в конкурсе приглашаются студенты всех курсов обучения по программам бакалавриата и магистратуры в возрасте от 18 до 25 лет.

Нужно разработать технологическое решение в области: оптимизации системы сбора продукции скважин с использованием методов машинного обучения, цифрового каталога для подключения скважин, автоматизированной системы: «Управление отходами».

Дедлайн: открытый