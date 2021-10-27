Конкурент Google запустит фонд на $405 миллионов для поддержки климатических стартапов

Немецкая компания Ecosia, создавшая одноименный поисковик, запускает венчурный фонд размером $405 миллионов, ориентированный на борьбу с климатическим кризисом. Он будет спонсировать стартапы в области чистых технологий.

Ecosia — компания, которая развивает поисковую систему, аналогичную Google. 80% от ее доходов идут на «социальные блага», в текущий момент — на посадку деревьев в Буркина-Фасо.

Ecosia связана со многими климатическими стартапами, однако не может поддержать их деньгами, которые получает благодаря своей поисковой системе.

«Всемирный фонд», который запускает Ecosia, будет инвестировать в «следующее поколение» основателей, стремящихся решить экологические проблемы. Фонд будет оценивать их успех как по финансовой прибыли, так и по «климатической отдаче».

Сейчас между предпринимателями и крупными организациями распределено уже более половины капитала «Всемирного фонда».

В общей сложности «Всемирный фонд» поддержит около 40 компаний, находящихся на ранней стадии и стадии роста.

Источник: incrussia.ru