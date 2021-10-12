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Конференция CRM CONF 2021 прошла для предпринимателей Центральной Азии
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Сегодня в 11:01

Конференция CRM CONF 2021 прошла для предпринимателей Центральной Азии

«Бизнес – это про людей» — под таким девизом 8 октября в шестой раз состоялась деловая конференция CRM CONF 2021 от Битрикс24 Казахстан. В связи с COVID-ограничениями мероприятие уже второй год организуется в онлайн-формате.

Лучшие эксперты-практики бесплатно поделились своим опытом с тысячами предпринимателей страны. В этом году к казахстанским участникам, присоединились также коллеги из Кыргызстана и Узбекистана. Всего 4500 зрителей в LIVE-формате получили ценные знания и обсудили важнейшие бизнес-темы. Также в рамках мероприятия прошли розыгрыши призов от Битрикс24 и спикеров конференции.

Первым выступил управляющий партнер KPMG в Центральной Азии Сакен Жумашев, который рассказал, как управлять командой в новой реальности.

Самые актуальные тенденции в области продаж и форматов работы представили топ-менеджеры компании Битрикс24.

Директор по продажам Юрий Николаев сделал обзор прошлых и будущих трендов, а HR-директор Владислав Викулов подготовил доклад по совмещению офиса, гибридной и онлайн-работы.

Одну из самых острых тем постпандемии — профессиональное выгорание и демотивацию сотрудников, подняла консультант по стратегическому менеджменту Валентина Григорьева.

Большой интерес вызвало выступление российского бизнес-коуча Ольги Зиновьевой по языку тела.

Из Лос-Анджелеса к конференции подключился известный digital и контент-маркетолог Тим Стейплс, акцентировавший свое выступление на будущем социальных сетей и важности сторителлинга для каждого бизнеса и бренда.

Директор сервиса маркетинговых коммуникаций Red Point Асель Кожакова завершила онлайн-конференцию с темой «Если ты не быстрый — ты мертвый», которая точно определяет бизнес-среду современности.

Впервые в рамках конференции был внедрен формат «интервью», где бизнесмены делились кейсами открытия собственного дела. Выпускник МГИМО и бывший дипломат Дияр Махпиров рассказал, как поменял жизнь на 180 градусов, основав компанию «Фермерский дворик». Второй гость — владелец сети мороженого Bambino Азамат Нургожин поделился реальным опытом влияния пандемии на МСБ.

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#образование #бизнес #предпринимательство #конференция #crmconf
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