Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kompaniya-yessen-company-uvelichivaet-oborot-biznesa-klientov-v-neskol-ko-raz
Компания Yessen & Company увеличивает оборот бизнеса клиентов в несколько раз
168
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 13:19

Компания Yessen & Company увеличивает оборот бизнеса клиентов в несколько раз

Yessen & Company — консалтинговая компания по аналитике и визуализации данных. Занимается реконструкцией малых и средних бизнесов используя метрики по анализу данных. Команда полностью вливается в операционные процессы бизнесов клиентов. Это помогает прочувствовать всю кухню изнутри, что дает полное понимание о том, как работать.

Такой персональный подход помогает лучше понять какие инструменты нужно внедрять, а от каких избавляться. Компания не просто создает дэшборды и метрики, а увеличивает обороты компаний в два-три раза.

Цель Yessen & Company — раскрыть потенциал человеческих возможностей, автоматизируя анализ данных и предоставляя свободу действий владельцам МСБ.

Компания помогает клиентам избавиться от проблем с накладными, несостыковок между отделами, отследить каждое движение бизнеса и подкорректировать курс его развития.

Контакты: 8701 755 89 04, mxn.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #статистика #компания #данные #оборот
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Польские ученые создали звуковую пушку против смога — она «выдувает» вредные частицы ...
837
Премьера оперы «Абай» состоится в столице
1077
Появилась карта улиц США, где чаще всего снимали кино
705
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.