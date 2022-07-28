Компания Yessen & Company увеличивает оборот бизнеса клиентов в несколько раз

Yessen & Company — консалтинговая компания по аналитике и визуализации данных. Занимается реконструкцией малых и средних бизнесов используя метрики по анализу данных. Команда полностью вливается в операционные процессы бизнесов клиентов. Это помогает прочувствовать всю кухню изнутри, что дает полное понимание о том, как работать.

Такой персональный подход помогает лучше понять какие инструменты нужно внедрять, а от каких избавляться. Компания не просто создает дэшборды и метрики, а увеличивает обороты компаний в два-три раза.

Цель Yessen & Company — раскрыть потенциал человеческих возможностей, автоматизируя анализ данных и предоставляя свободу действий владельцам МСБ.

Компания помогает клиентам избавиться от проблем с накладными, несостыковок между отделами, отследить каждое движение бизнеса и подкорректировать курс его развития.

Контакты: 8701 755 89 04, mxn.kz