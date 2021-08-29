Компания Renault представила первый электрокар для такси

Седан Limo является первой моделью бренда Mobilize, который был создан Renault Group в партнерстве с китайской компанией Jiangling Motors Group. Новинка представляет собой четырехдверный седан длиной 4,67 м, шириной 1,83 м и высотой 1,47 м.





В движение Limo приводит электромотор, развивающий 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. На выбор доступны три режима вождения: Eco, Normal и Sport. Максимальная скорость седана — 140 км/ч, а первую «сотню» электрокар набирает за 9,6 с.









Суббренд Renault — Mobilize представил новый электрический седан Limo, созданный специально для сервисов такси, каршеринга, автопроката. Автомобиль предоставляется только по подписке вместе с пакетами услуг.