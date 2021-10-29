Компания Facebook сменила название на Meta

Facebook изменила название на Meta. Название вступит в силу с 28 октября. Марк Цукерберг объявил об этом в конце мероприятия Facebook Connect, основной темой которого стало развитие концепции «метавселенной».

Так компания демонстрирует, что состоит не только из одной соцсети — в нее входят WhatsApp, Instagram, Oculus и другие проекты и сервисы, ранее приобретенные или созданные Facebook. Соцсеть Facebook сохранит старое название.

Главная цель «метавселенной» — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения.

Пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке для использования других сервисов компании.

Источник: tjournal.ru