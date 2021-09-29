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Компания Безоса анонсировала второй полет в космос с пассажирам
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Сегодня в 10:47

Компания Безоса анонсировала второй полет в космос с пассажирам

Компания Джеффа Безоса Blue Origin анонсировала второй космический полет с пассажирами и назвала первых членов экипажа.

Второй полет суборбитального корабля New Shepard запланирован на 12 октября. Также Blue Origin назвала имена первых членов экипажа. Среди них бывший инженер NASA Крис Бошуйзен, он является соучредителем компании Planet Lab, которая занимается подготовкой и запуском космических спутников.

Второй член экипажа — Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, которая занимается разработкой программного обеспечения.

Запуск запланирован на 19:30 по времени Нур-Султана со стартовой площадки в Западном Техасе.

Источник: tengrinews.kz

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