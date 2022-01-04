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Комедия «ТойХана» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске»
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Сегодня в 11:06

Комедия «ТойХана» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске»

На «Кинопоиске» эксклюзивно выходит один из самых кассовых фильмов Казахстана 2021 года — комедия «ТойХана», кинолента казахского режиссера Алишера Утева. Подписчики «Яндекс.Плюса» могут смотреть фильм, начиная с 1 января 2022-го

Генеральным продюсером и исполнительницей главной роли в фильме выступила Куралай Анарбекова. Также в картине сыграли Ерлан Примбетов, Сафуан Шаймерденов и Алмат Сакатов. «ТойХана» пополнит линейку локального контента, доступного на Кинопоиске на казахском языке.

Источник: tengrinews.kz

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