Комедия «ТойХана» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске»

На «Кинопоиске» эксклюзивно выходит один из самых кассовых фильмов Казахстана 2021 года — комедия «ТойХана», кинолента казахского режиссера Алишера Утева. Подписчики «Яндекс.Плюса» могут смотреть фильм, начиная с 1 января 2022-го

Генеральным продюсером и исполнительницей главной роли в фильме выступила Куралай Анарбекова. Также в картине сыграли Ерлан Примбетов, Сафуан Шаймерденов и Алмат Сакатов. «ТойХана» пополнит линейку локального контента, доступного на Кинопоиске на казахском языке.

Источник: tengrinews.kz