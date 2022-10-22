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Команда Узбекистана выиграла номинацию Best Skills Йельского Университета
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Сегодня в 10:25

Команда Узбекистана выиграла номинацию Best Skills Йельского Университета

С 13 по 16 октября в Женеве, Швейцария, прошел чемпионат мира по робототехнике FIRST Global Challenge, где приняла участие команда из Узбекистана.

FIRST Global Challenge — это ежегодное соревнование по робототехнике в олимпийском стиле, организуемое Международной ассоциацией International First Committee Association, основанной Дином Каменом в 2016 году.

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Узбекистан на соревновании представляла команда из пяти участников: Мухаммад Матчонов и Мухаммад Солиев, Азамат Рузиев и Шукурулло Содиков, Асадбек Абдуллаев, а также менторы — Азамат Караханов и Сафина Тешабаева.

По итогам чемпионата команда заняла пятое место, что к настоящему моменту является лучшим результатом выступления на данном турнире в истории Узбекистана. Кроме того конкурсанты выиграли номинацию Best Skill, инициатором которой является Йельский университет.

Источник: uzdaily.uz

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#узбекистан #робототехника #женева #победа #йельскийуниверситет
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