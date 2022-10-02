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Команда лучников из Кыргызстана заняла первое место на Играх кочевников
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Сегодня в 10:07

Команда лучников из Кыргызстана заняла первое место на Играх кочевников

Лучники из Кыргызстана заняли первое место в индивидуальной и командной категориях на Всемирных играх кочевников в Изнике, Турция.

В индивидуальном зачете среди мужчин первое место занял спортсмен из Турции Огуз Окчу, среди женщин — представительница Монголии Баярма Сере. В командном зачете первое место среди мужчин заняли кыргызстанцы, среди женщин — представительницы из Малайзии.

IV Всемирные игры кочевников стартовали 29 сентября. В играх примут участие более 3 000 спортсменов из 102 стран.

Источник: 24.kg

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