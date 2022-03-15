Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
komanda-kazahstana-po-taekvondo-zavershila-seriyu-turnirov-v-irane
Команда Казахстана по таеквондо завершила серию турниров в Иране
112
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:35

Команда Казахстана по таеквондо завершила серию турниров в Иране

В последний день Кубка президента Азиатской федерации копилка сборной пополнилась еще одной наградой.

Ерасыл Арапбай, выступающий в весовой категории до 68 килограммов, завоевал бронзовую медаль.

Казахстанцы принимали участие в трех международных турнирах в столице Ирана: чемпионат Азии среди клубов, традиционный турнир Fajr Open и Кубок президента Азиатской федерации таеквондо.

По итогам этих соревнований у национальной команды Казахстана 15 медалей разного достоинства: два «золота», три «серебра» и десять бронзовых наград.

Источник: olympic.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #турнир #медаль #иран #таеквондо
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
При столичном акимате создано Бюро городских решений
2822
Трое казахстанских дзюдоистов вошли в топ-10 мирового рейтинга
581
В Татарстане откроется анимационная школа «Союзмультфильма»
655