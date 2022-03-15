Команда Казахстана по таеквондо завершила серию турниров в Иране

В последний день Кубка президента Азиатской федерации копилка сборной пополнилась еще одной наградой.

Ерасыл Арапбай, выступающий в весовой категории до 68 килограммов, завоевал бронзовую медаль.

Казахстанцы принимали участие в трех международных турнирах в столице Ирана: чемпионат Азии среди клубов, традиционный турнир Fajr Open и Кубок президента Азиатской федерации таеквондо.

По итогам этих соревнований у национальной команды Казахстана 15 медалей разного достоинства: два «золота», три «серебра» и десять бронзовых наград.

Источник: olympic.kz

