Команда из Кыргызстана победила на международной игровой конференции Games Gathering Odessa 2020

Разработчики Grimwood победили в номинации «Лучший арт» с игрой Sayakat на международной игровой конференции Games Gathering Odessa 2020.



Sayakat — игра-путешествие о девочке, которая потерялась в горах Кыргызстана, и теперь ей предстоит найти маму, папу и брата, которые исчезли в тумане. Проект основан на древних мифах и фольклоре Кыргызстана.

