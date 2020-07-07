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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Команда из Кыргызстана победила на международной игровой конференции Games Gathering Odessa 2020
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Сегодня в 10:27

Команда из Кыргызстана победила на международной игровой конференции Games Gathering Odessa 2020

Разработчики Grimwood победили в номинации «Лучший арт» с игрой Sayakat на международной игровой конференции Games Gathering Odessa 2020.

Sayakat — игра-путешествие о девочке, которая потерялась в горах Кыргызстана, и теперь ей предстоит найти маму, папу и брата, которые исчезли в тумане. Проект основан на древних мифах и фольклоре Кыргызстана.

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