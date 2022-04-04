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Колумбия, Турция, США — какие страны открыли границы для туристов
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05.01.2020

Колумбия, Турция, США — какие страны открыли границы для туристов

Согласно отчету Всемирной туристской организации ООН UNWTO, уже 112 стран в мире готовы принимать туристов при условии соблюдения ряда требований. Так, например, обязательным условием стало наличие отрицательного ПЦР-теста.

Ниже рассказываем о некоторых из них.


Мексика


Мексика.jpg

Мексика — одна из немногих стран, принимающая туристов без каких-либо ограничений. Государство открыло границы еще в 2020 году, и теперь желающие могут без проблем отдохнуть там, если в их собственной стране открыты подходящие авиарейсы.


Доминиканская Республика


Доминиканская республика.jpg

Страна также принимает туристов без ограничений, а ее границы открыты с 2020 года. Более того, недавно Доминиканская Республика побила рекорд и приняла 519 000 туристов за ноябрь 2021 года. Это даже больше, чем было до пандемии, в 2019 году.


Колумбия


Колумбия.jpg

Колумбия открыла границы и открыла авиасообщение с другими странами осенью 2020 года. Принимает туристов без ограничений.


Коста-Рика


Коста-Рика.jpg

Коста-Рика открыта для туризма и принимает иностранцев без ограничений. Для въезда потребуется оформить страховку.


Турция


Турция.jpg

Страна открыла границы для иностранцев летом 2020 года. Но правила въезда отличаются в зависимости от страны, откуда прибывает турист.


Греция


Греция.jpg

В 2021 году и Греция открыла границы для иностранных туристов, отменив ограничения на въезд. Поэтому если в вашей стране открыто авиасообщение с Грецией, можете с комфортом отдохнуть на море.


ОАЭ


ОАЭ.jpg

Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то для туризма открыты Эмираты Дубай и Шарджа. Некоторые иностранцы могут заехать и в Абу-Даби.


Египет


Египет.jpg

В июле 2021 года Правительство Египта также приняло решение об открытии внешних границ и возобновлении туризма в стране. Для этого в курортных зонах Хургада и Шарм-эль-Шейх были созданы условия для безопасного отдыха.


Кения


Кения.jpg

Для любителей сафари тоже есть хорошие новости. Кения, одна из африканских стран, начала перезапуск туризма. Аэропорты Кении открыты для международных авиарейсов, а страна для приема туристов.


Шри-Ланка


Шри-Ланка.jpg

Страна открыла границы для иностранцев в январе 2021 года. При желании можно даже перезимовать на территории островного государства. Главное — соблюдать все требования въезда и пребывания.


Черногория


Черногория.jpg

Черногория тоже готова принять желающих посетить черноморское побережье. Страна открылась в 2021 году.


Норвегия


Норвегия.jpg

Недавно о возобновлении туризма объявила и Норвегия. Страна разрешила въезд в страну иностранцам при соблюдении условий въезда.


США


США.jpg

В ноябре ограничения на въезд сняли и Соединенные Штаты Америки. Но есть условие — заехать в страну могут вакцинированные туристы.


Удобную карту открытых стран и информацию о въезде можно посмотреть на портале samokatus.ru.

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