Колумбия, Турция, США — какие страны открыли границы для туристов

Согласно отчету Всемирной туристской организации ООН UNWTO, уже 112 стран в мире готовы принимать туристов при условии соблюдения ряда требований. Так, например, обязательным условием стало наличие отрицательного ПЦР-теста.

Ниже рассказываем о некоторых из них.





Мексика









Мексика — одна из немногих стран, принимающая туристов без каких-либо ограничений. Государство открыло границы еще в 2020 году, и теперь желающие могут без проблем отдохнуть там, если в их собственной стране открыты подходящие авиарейсы.





Доминиканская Республика









Страна также принимает туристов без ограничений, а ее границы открыты с 2020 года. Более того, недавно Доминиканская Республика побила рекорд и приняла 519 000 туристов за ноябрь 2021 года. Это даже больше, чем было до пандемии, в 2019 году.





Колумбия





Колумбия открыла границы и открыла авиасообщение с другими странами осенью 2020 года. Принимает туристов без ограничений.





Коста-Рика









Коста-Рика открыта для туризма и принимает иностранцев без ограничений. Для въезда потребуется оформить страховку.





Турция





Страна открыла границы для иностранцев летом 2020 года. Но правила въезда отличаются в зависимости от страны, откуда прибывает турист.





Греция

В 2021 году и Греция открыла границы для иностранных туристов, отменив ограничения на въезд. Поэтому если в вашей стране открыто авиасообщение с Грецией, можете с комфортом отдохнуть на море.





ОАЭ





Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то для туризма открыты Эмираты Дубай и Шарджа. Некоторые иностранцы могут заехать и в Абу-Даби.





Египет









В июле 2021 года Правительство Египта также приняло решение об открытии внешних границ и возобновлении туризма в стране. Для этого в курортных зонах Хургада и Шарм-эль-Шейх были созданы условия для безопасного отдыха.





Кения









Для любителей сафари тоже есть хорошие новости. Кения, одна из африканских стран, начала перезапуск туризма. Аэропорты Кении открыты для международных авиарейсов, а страна для приема туристов.





Шри-Ланка









Страна открыла границы для иностранцев в январе 2021 года. При желании можно даже перезимовать на территории островного государства. Главное — соблюдать все требования въезда и пребывания.





Черногория









Черногория тоже готова принять желающих посетить черноморское побережье. Страна открылась в 2021 году.





Норвегия









Недавно о возобновлении туризма объявила и Норвегия. Страна разрешила въезд в страну иностранцам при соблюдении условий въезда.





США









В ноябре ограничения на въезд сняли и Соединенные Штаты Америки. Но есть условие — заехать в страну могут вакцинированные туристы.





Удобную карту открытых стран и информацию о въезде можно посмотреть на портале samokatus.ru.