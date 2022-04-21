Количество авиарейсов из Алматы в Душанбе возрастет

Между Казахстаном и Таджикистаном увеличивается количество регулярных пассажирских рейсов.

Таджикская авиакомпания Somon Air начиная с 25 апреля 2022 года планирует увеличить количество рейсов из Душанбе в Алматы с одного до двух рейсов в неделю на воздушных судах типа Б737.

Казахстанская авиакомпания Air Astana планирует с 1 мая 2022 года увеличить число полетов между Душанбе и Алматы с одного до трех рейсов в неделю, а с 1 июня — с трех до четырех рейсов в неделю на воздушных судах типа А320. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет шести рейсов в неделю.