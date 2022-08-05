Kolesa Group запускает бесплатный онлайн-курс по backend-разработке

12 сентября стартует бесплатный онлайн-курс по backend-разработке от Kolesa Group. Заявку можно оставить до 28 августа по ссылке.
Преподаватели курса — эксперты в области backend-разработки. Девяти-недельный онлайн-курс можно будет совмещать с работой или учебой, так как уроки проходят после 18:00.
Выпускники курсов получат:
— апгрейд до уверенного junior-разработчика
— финальный pet-проект
— сертификат об успешном прохождении курса.
Кому подойдет курс:
— студентам с теоретической базой и желанием развиваться в backend
— начинающим backend-разработчикам
— junior-программистам, желающим перейти в PHP/Go с другого языка
— начинающим разработчикам из смежных сфер, которые хотят сменить род деятельности.
Что нужно знать:
— понимание, что такое алгоритм: способность разделить задачу на серию последовательных шагов и умение выстраивать логические цепочки
— понимание базовых концептов программирования: переменные, циклы, условные операторы
— знать основные команды git: clone, commit, checkout, push.
Источник: bluescreen.kz