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Kolesa Group запускает бесплатный онлайн-курс по backend-разработке
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Сегодня в 10:21

Kolesa Group запускает бесплатный онлайн-курс по backend-разработке

12 сентября стартует бесплатный онлайн-курс по backend-разработке от Kolesa Group. Заявку можно оставить до 28 августа по ссылке.

Преподаватели курса — эксперты в области backend-разработки. Девяти-недельный онлайн-курс можно будет совмещать с работой или учебой, так как уроки проходят после 18:00.

Выпускники курсов получат:

— апгрейд до уверенного junior-разработчика

— финальный pet-проект

— сертификат об успешном прохождении курса.

Кому подойдет курс:

— студентам с теоретической базой и желанием развиваться в backend

— начинающим backend-разработчикам

— junior-программистам, желающим перейти в PHP/Go с другого языка

— начинающим разработчикам из смежных сфер, которые хотят сменить род деятельности.

Что нужно знать:

— понимание, что такое алгоритм: способность разделить задачу на серию последовательных шагов и умение выстраивать логические цепочки

— понимание базовых концептов программирования: переменные, циклы, условные операторы

— знать основные команды git: clone, commit, checkout, push.

Источник: bluescreen.kz

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#технологии #программирование #разработчик #бесплатныйкурс #kolesagroup
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.