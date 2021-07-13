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Кого читать: 12 современных писателей из Центральной Азии
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Вчера в 21:45

Кого читать: 12 современных писателей из Центральной Азии

Литературное искусство в Центральной Азии имеет древнюю традицию, которая не прерывается и сейчас. Мы подготовили список современных писателей из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.


Казахстан


Данияр Сугралинов, @dan_unique


Работу над первой книгой Данияр Сугралинов начал в 2005 году. Повесть «Кирпичи», сюжет которой рассказывает о том, как построить свою жизнь из ничего, быстро завоевала популярность. За свою карьеру автор написал несколько циклов книг, получив награды как «Лучший автор-прозаик» и победитель конкурса.


Андрей Орлов, @privetorlov


Андрей Орлов — автор первого в Казахстане романа-ужастика «Призрак Лагеря Грауенхафт», основатель «Клуба Писателей Казахстана» и школы писателей USW.


Анастасия Смитюк, @aniya_smit


Молодая писательница Анастасия Смитюк создает миры в жанре фэнтези. Ее перу принадлежат популярные в Казахстане и России книги: «Академия Эверроу», «Тайны Академии» и «Крылья Смерти».


Азиза Абдраимова, ridero.ru


Азиза Абдраимова написала свою первую книгу в 18 лет. «Однажды в Астане» — это роман о людях, связанных одним городом. Вторая книга писательницы, «Жибек», рассказывает о девушке, которая пытается найти свое счастье.


Мади Раимов, @madi.patriot


Писатель Мади Раимов, автор книг «Турецкий оплот», «Однажды в Грузии», «Тюрки Южного Кавказа». Одна из последних его книг, «Молитва», рассказывает о жизни и судьбе простого парня, пережившего тяжелую трагедию. Книги Мади Раимова популярны не только в Казахстане и России, но и в Турции, Эстонии и Финляндии.


Кумано Аджиджиро, www.facebook.com/ajijiro.kumano


Кумано Аджиджиро — это псевдоним писателя Адлета Кумара. Он написал одну из первых художественных серий про столицу Казахстана под названием «Город летающих пакетов». В тетралогию о Нур-Султане входят также книги: «Алма-Ата–Астана–Транзит», «Освобожденные Ж…» и «Приподнятая целина». Кроме того, есть еще четыре сборника небольших рассказов: «Испытано на себе», «Порыв миллионов», «Голос» и «Бумажные нэцке».



Кыргызстан


Данияр Каримов, www.facebook.com/fantastika.kg


По образованию Данияр Каримов — журналист. Первые рассказы он начал писать еще в студенческие годы. Основные жанры: космическая, остросюжетная фантастика, кибер- и посткиберпанк. Одна из последних книг писателя, «Когда проснется Харон», рассказывает о группе людей, которым предстоит колонизировать новую планету.


Урмат Саламатов, @st.jibrail


Урмат Саламатов начинал свою карьеру как поэт-прозаик. Помимо стихотворений и миниатюр, на его счету книга «Плата за рай». В центре сюжета — идея выбора, темы несправедливости, корысти и правды.


Талантбек Шабиев, www.facebook.com/talantbek.shabiev


Талантбек Шабиев — автор детских книг. Его перу принадлежат такие книги, как «Китапландия — страна книг» и «Музландия». Его произведения полны приключений, они призывают к мужественности и решительности. Как пишет сам автор, его цель — прививать культуру чтения книг детям с ранних лет.


Артем Хегай, www.facebook.com/greviorg


Артем Хегай — прозаик, член Союза писателей Киргизии, участник литературного объединения «Книжники». Книги молодого автора написаны в жанре детской литературы. За свою повесть «Волшебный корень» Артем Хегай был признан лучшим в номинации «Проза» на международном конкурсе «Русская речь».



Узбекистан


Хуршид Даврон, greylib.align.ru


Хуршид Даврон — узбекский поэт, писатель, обладатель международной премии «Золотое перо» и премии имени Махмуда Кашгари. Его книги в историческом жанре: «Samarqand xayoli», «Bibixonim qissasi» и «Shayx Kubro tushlari» были переведены и опубликованы во многих странах мира.


Исажон Султон, ziyouz.uz


Первая повесть Исажон Султона «Мольба» вышла в 1990 году. Второй сборник «Лунный родник» вышел в 1995 году. Рассказы Исажона Султона публикуются в различных литературно-художественных изданиях. В 2011 году его роман «Вечный странник» был признан лучшим романом в Узбекистане, а в 2012 году он был назван победителем конкурса Союза писателей Узбекистана.

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